Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!

Türkiye'de kayıtlı avukat sayısı 2020'den itibaren 63 bin 348 artarak 206 bin 678'e yükseldi.

Türkiye'de her yıl 5 Nisan'da adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkının korunmasında önemli rol oynayan savunma temsilcilerinin Avukatlar Günü kutlanıyor.

Avukatlık Kanunu'na göre avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olarak bağımsız savunmayı temsil ederek hukuki ilişkilerin düzenlenmesine, uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun biçimde çözümlenmesine ve hukuk kurallarının her aşamada eksiksiz uygulanmasına katkı sağlıyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) resmi internet sitesindeki verilere göre, 31 Aralık 2020'de 143 bin 330 olan avukat sayısı, 31 Aralık 2025 itibarıyla 63 bin 348 artış gösterdi.

Böylelikle son 5 yılda avukat sayısı yüzde 44 yükselerek 206 bin 678'e ulaştı. Bu sayının yüzde 51,6'sını erkekler, yüzde 48,4'ünü ise kadın avukatlar oluşturuyor.

İstanbul'da 71 bin 442, Ankara'da ise 29 bin 284 avukat kayıtlı

Türkiye'de kayıtlı avukatların yaklaşık yüzde 50'si İstanbul ve Ankara barolarında görev yapıyor.

Bu kapsamda İstanbul Barosu'nda 67 bin 463, İstanbul 2 No'lu Barosu'nda ise 3 bin 979 olmak üzere toplam 71 bin 442 avukat yer alıyor.

Başkentte ise Ankara Barosu'nda 26 bin 206, Ankara 2 No'lu Barosu'nda 3 bin 78 olmak üzere toplam 29 bin 284 avukat bulunuyor.

Bunun yanı sıra İzmir Barosu'na 14 bin 300, Antalya Barosu'na 8 bin 38, Bursa Barosu'na 6 bin 544, Adana Barosu'na 5 bin 20, Konya Barosu'na 4 bin 239, Mersin Barosu'na 3 bin 915, Diyarbakır Barosu'na 2 bin 596, Trabzon Barosu'na ise 1128 avukat kayıtlı.

"Avukatlık mesleği özverili bir meslek"

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baronun 4 yıl önce kurulduğunu, avukatların sorunlarına yönelik etkili çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Ağdemir, Baro başkanlığına aday olduğu dönem 5 proje açıkladığını, projelerden birinin ise Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) projesi olduğunu belirterek, projenin şu an hayata geçtiğini aktardı.

Türkiye'deki avukatların tutuklu ve hükümlülerle görüntülü görüşmesini sağlayan ACEP'e ilişkin bilgi veren Ağdemir, "Yaklaşık bir sene önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığımız nezdinde çalışmalar başlattık. Son çalışma tamamlandı ve Bakanımız Akın Gürlek tarafından geçen hafta ilan edildi. ACEP'in Ankara 2 No'lu Barosunun üyeleriyle birlikte ilk test aşamaları denendi. Tüm meslektaşlarımızın kabul edeceği ve kullanabileceği güzel bir sistem oldu, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ağdemir, stajyer avukatların öğrenci veya avukat sayılmadıklarını dile getirerek, bu durumla ilgili sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ilettiklerini söyledi.

Stajyer avukatların maaş ve ofis konularında sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken Ağdemir, "Genç meslektaşlarımızın belli bir ücret karşılığında çalıştıkları ofis maaşlarının yarısını öderken diğer yarısını da devlet karşılayacak şekilde bir proje haline getirdik. İnşallah, 12. Yargı Paketi'nde yer alacak artık bundan sonraki karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olacak." diye konuştu.

Ağdemir, Baro olarak avukatların konforlu bir çalışma alanı, adliyedeki huzurları, müvekkilleriyle olan diyalogları ve hukuksal anlamdaki güvenceleri açısından yanlarında olduklarını belirterek, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.