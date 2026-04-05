Trump: İran'da düşürülen savaş uçağının 2 pilotu da kurtarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının 2 pilotunun da ayrı arama-kurtarma operasyonları ile sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 09:16, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 09:03
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının pilotlarının ikisinin de sağ olarak kurtarıldığını duyurdu. ABD ordusunun son birkaç saat içinde ülke tarihindeki en cesur arama-kurtarma operasyonlarından birine imza attığını kaydeden Trump, "Saygın bir albay olan kayıp personelimizin şu anda güvende ve sağ salim olduğunu bildirmekten heyecan duyuyorum" dedi. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Trump, "Bu cesur savaşçı, İran'ın tehlikeli dağlarında, düşman hatlarının gerisindeydi. Her saat başı ona yaklaşan düşmanlarımız peşindeydi. Ancak hiçbir zaman tam anlamıyla yalnız değildi. Çünkü ABD'nin Başkomutanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve tüm silah arkadaşları, onun konumunu 24 saat boyunca takip ediyor ve kurtarılması için özenle planlar yapıyordu. Benim talimatımla, ABD ordusu onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi" dedi.

"Askeri tarihte ilk"

Kurtarılan pilotun yaralı olduğunu, ancak kısa sürede iyileşeceğini belirten Trump, uçaktaki diğer personelin daha önce kurtarıldığını doğrulayarak, "Bu mucizevi arama-kurtarma operasyonu, dün gerçekleştirilen ve ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için doğrulamadığımız, bir başka cesur pilotun kurtarıldığı operasyonun ardından gerçekleşmiştir. Askeri tarihte ilk kez, iki ABD'li pilot düşman topraklarının derinliklerinden ayrı operasyonlarla kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

"Ezici hava hakimiyetimizin kanıtı"

Hiçbir ABD askerini geride bırakmayacaklarını vurgulayan Trump, "Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı hayatını kaybetmeden, hatta yaralanmadan başarıyla tamamlamış olmamız, İran hava sahasında ezici bir hava hakimiyeti ve üstünlüğü sağladığımızı bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu, Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve diğer herkes dahil tüm Amerikalıların gurur duyması ve etrafında birleşmesi gereken bir andır. Dünya tarihinin en iyi, en profesyonel ve en ölümcül ordusuna sahibiz" dedi.

ABD basını mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını duyurmuştu

ABD basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından İran'da düşürülen F-15E savaş uçağındaki 2 mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını öne sürerek, diğer mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu. Bu bilgi, ABD makamları tarafından resmi olarak doğrulanmamıştı.

