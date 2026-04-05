Meteoroloji paylaştı: Pazar günü hava nasıl olacak?
Pazar günü yurt genelinde kapalı ve yağışlı bir hava hakim. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz,, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Balıkesir'in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.