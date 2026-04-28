Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir. Küresel sistemin sütunlarında çatlaklar gelişmekte, siyasal fay hatları sertleşmektedir. Haritalar yerinde dursa bile anlamlar yer değiştirmektedir. İşte böylesi zamanlarda millet olmanın önemi artar.

Bu nedenle sadece bugünü değil, maziyi de konuşmak zorundayız.

Hadiselerin hangi devlet aklı içinde anlam kazandığını, hangi tarihi yürüyüşün parçası olduğunu izah etmeliyiz.

Bu vatanda sevinç tek başına yaşanmamış, türküler birlikte söylenmiş, ağıtlar birlikte yakılmış, zaferler birlikte kutlanmış, yenilgiler birlikte göğüslenmiştir.

Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz 3 Mayıs Milliyetçiler Günü, gönüllerde sönmeyen bir meşaledir. Türk milletine mensubiyet duygusunun ne kadar derin olduğu 3 Mayıs çerçevesinde görülmüştür."