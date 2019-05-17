Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
|17 Mayıs 2019 00:57
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YÖNETMELİK
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı yürütür.
|
Personelin Görev Unvanı
|
Disiplin Amiri
|
Üst Disiplin Amiri
|
Başkan Yardımcısı
|
Kurum Başkanı
|
-
|
Başkanlık Müşaviri
|
Kurum Başkanı
|
-
|
Özel Kalem Müdürü
|
Kurum Başkanı
|
-
|
Daire Başkanı
|
Kurum Başkanı
|
-
|
Daire Başkanı (Diğer)
|
Başkan Yardımcısı
|
Kurum Başkanı
|
Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diğer Personel (Doğrudan Kurum Başkanına Bağlı Olan Birimlerde Görevli Olanlar)
|
Daire Başkanı
|
Kurum Başkanı
|
Daire Başkan Yardımcısı, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diğer Personel (Diğer)
|
Daire Başkanı
|
Başkan Yardımcısı
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