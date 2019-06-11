Taşerondan kadroya geçenlerin meslek kodu değişikliğiyle ilgili Ombudsmandan tavsiye kararı!

Hatırlayacağınız üzere, 16 Nisan 2019 tarihli haberimizde; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşerondan kadroya geçen işçilerin fiilen yaptıkları işlere göre meslek kodlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği, bu sorunun 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddenin 5 inci fıkrasında yer alan; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve BİRİMDE GEÇİŞ İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCEKİ İHALE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE İSTİHDAM EDİLEBİLİR...." hükmüne göre çözümünün zor olduğuna dikkat çekmiştik.

Bu konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan müracaatta; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde taşeron şirket bünyesinde biyolog diplomasına sahip olmasına rağmen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı ile istihdam edilen başvurucu, fiilen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Androloji Laboratuvarı'nda embriyolog olarak çalıştığını, taşerondan sürekli işçi pozisyonuna ise biyolog olarak geçirildiğini, aslında fiili olarak embriyolog görevini yerine getirdiğini belirterek fiilen yaptığı işin meslek kodunun (unvanının) tarafına verilmesini ve meslek kodunun şuan çalıştığı pozisyona uygun hale getirilmesini talep etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan incele neticesinde konu hakkında başvurucunun çalıştığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşleri istenmiştir.

1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından verilen cevapta özetle, ilgili mevzuat kapsamında taşerondan sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebileceği, ilgilinin söz konusu mevzuat gereği, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan ettiği ve konu ile ilgili ileriki zamanlarda yayımlanacak mevzuat çerçevesinde kurum olarak işlem yapılması mümkün hale geldiğinde durumun değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen cevapta ise; işverenler tarafından SGK' ya gönderilen sigortalı işe giriş bildirgelerinde ve aylık prim ve hizmet belgelerinde meslek kodunun girildiği bölüm yer aldığı, işverenler söz konusu bölümlere çalıştırdıkları sigortalı için geçerli olan kodu girdiği, sigortalılara ilişkin işverenlerce girilen meslek kodları SGK tarafından kayıt altına alındığı, Meslek kodu sigortalıların talebine istinaden geçmişe yönelik olarak düzeltilemediği ve sigortalıların meslek kodlarının düzeltilmesi işlemi işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe ile başvurmalarına istinaden gerçekleştirilebileceği ve ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konu hakkında verdiği görüşte? alt işveren işçilerinin kamuda istihdamına ilişkin çalışmaların tamamlandığı, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idari şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin hususların düzenlendiği, geçiş aşamasından sonra ilgili kurum kuruluşlularınca işlemlerin yürütülmesi gerektiği, bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanununun "Çalışma koşulların da değişiklik ve iş sözleşmensin feshi" başlıklı 22 inci maddesi de işaret edilerek, taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebileceği, çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamayacağı vurgulanmıştır.

Bu görüşler ve açıklamalar ışığında Kamu Denetçiliği Kurumu kararında; alt işveren işçilerinin kamuda istihdamına ilişkin çalışmaların tamamlandığı, geçiş aşamasından sonra ilgili kurum kuruluşlarca işlemlerin yürütülmesi gerektiği, bununla birlikte idarenin ifa ile mükellef olduğu herhangi bir kamu hizmetinin kuruluşunda, düzenlenmesinde veya teşkilatında, bünyesinde, personelinde yahut işleyişinde bir takım aksaklık, hukuka aykırılık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik, sakatlık veya ihmalin ortaya çıkması neticesinde hizmetin, eksik ve hatalı ifa edilmesi, zamanında ifa edilmemesinin idarenin hizmet kusuru oluşacağı, bu bakımdan 4857 sayılı İş Kanunu ile hükmolunan, tarafların aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilme imkanın varlığı da değerlendirildiğinde, idarenin işlemini düzeltebileceği, Tüm bu açıklanan sebepler birlikte değerlendirildiğinde başvuranın idarede fiilen yapmakta olduğu iş ile idare tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen meslek kodunun birbiri ile uyumlu hala getirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varmıştır.

Kamu Denetçiliğinin Kurumunun almış olduğu tavsiye kararının tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yavuz Selim KAPLAN