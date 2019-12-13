Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi

Ordu'da katil zanlısı Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir cinayeti sıcaklığını korurken firari olduğu ortaya çıkan Özgür Arduç işlediği cinayetle birlikte Açık Cezaevi uygulamasını da gündeme getirdi.

Yapılan araştırmalara göre, son bir ayda 30'un üzerinde mahkum açık cezaevinden kaçtı.

2019'da ise 7 hükümlü izinli çıktığı cezaevine bir daha dönmeyerek cinayet işledi.

Onlardan biri de Ordu'da Ceren Özdemir cinayetini işleyen Özgür Arduç'tu.

Son üç günde açık cezaevlerinden firar eden 11 hükümlü yakalandı.

Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda, hükümlüye, kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebiliyor.

İzne ayrıldığında dönmeyen mahkumların bazıları suç işlemeden yakalanıyor bazılarıysa cinayet dahil çeşitli suçlara karışıyor.

FİRAR ETTİ, EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Uyuşturucu ticaretinden 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Ali Mıngır, Afyonkarahisar'daki Açık Cezaevinden eylül ayında firar etti. Firardan sonra Konya'ya giden mıngır , eşi Birsen Mıngır'ın yaşadığı eve molotofkokteyli atarak yangın çıkardı, yangından kaçan eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Hatay'da kasım ayında açık cezaevinden firar eden Ahmet Kaya boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

Denizli'de eylül ayında açık cezaevinden firar eden M.K, bir kadını av tüfeğiyle öldürdü. Bunlar, işlenen cinayetlerden ise yalnızca birkaçı.

Yaralamalar ve gasp gibi suçlar da var. Hukukçular, açık cezaevlerinin güvenilirliğini tartışıyor.