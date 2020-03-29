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Engelli aylığı ve evde bakımdan yararlananların rapor süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 81 il müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk
 29 Mart 2020 15:00
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Engelli aylığı ve evde bakımdan yararlananların rapor süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs sonuna kadar geçerli saydıklarını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla aldıkları tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Evde bakım yardımıyla engelli aylıklarından yararlananların süreli raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduğunu hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz. Daha önce bir duyuruyla, engellilerin mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların da mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. 81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk."

Açıklamada, evde bakım yardımı alan 521 bin engelliden yaklaşık 144 bininin süreli rapor aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı
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