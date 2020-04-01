Diyanet, ihtisas kursu yazılı sınav tarihini erteledi
Diyanet İşleri Başkanlığı, ihtisas kursu kursiyer yazılı sınav tarihini erteledi
|01 Nisan 2020 10:59
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Diyanet İşleri Başkanlığı, ihtisas kursu kursiyer yazılı sınav tarihini erteledi.
İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Yazılı Sınav Tarihi İle İlgili Duyuru
COVID-19 salgını sebebiyle 19 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan "İhtisas Kursu Kursiyer Seçim Yazılı Sınavı" Başkanlığımızca daha sonra belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgililere duyurulur.
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