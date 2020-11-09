Albayrak'ı istifaya götüren nedenler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından bir istifa açıklaması paylaşıldı. İstifa resmi olarak doğrulanmasa da üzerinden saatler geçmesine rağmen bir yalanlama da yapılmadı.

Independent Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Albayrak, Instagram'a koyduğu istifa metnini en yakın danışmanına yazdırdı. Metnin ilk paragraflarından sonrasının Albayrak'a ait olmadığı kaydedildi. Metinde en dikkati çeken nokta, Albayrak'ın aynı zamanda kayınpederi de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilmemesi.

Beştepe'deki toplantılar

Olayların arkasında hafta içi Beştepe'de yapılan toplantıların rol oynadığı belirtiliyor. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda 4 gün önce yapılan toplantıda konuşulanlar... Kurulda ekonomiye ilişkin görüşler ve halktaki tepkiler anlatıldı. Toplantıda özellikle Bülent Arınç itirazlarını yüksek sesle dile getirdi ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ağbal ile tartışma

İkinci toplantı, Fuat Oktay üzerinden gelen taleple Naci Ağbal ile yapıldı. Ağbal faiz, kur, vergi, rezerv, bütçe ve borçlanma üzerinden bir sunum yaptı ancak bu sunum ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Dolar/TL kuru 8'den 8.50'ye gelince perşembe günü Naci Ağbal, Erdoğan tarafından tekrar toplantıya çağrıldı. Burada rezerv konusunda Berat Albayrak ve Naci Ağbal arasında ciddi bir tartışma yaşandı.

Merkez kararı

Söz konusu görüşmenin ardından Erdoğan, bazı yakın kurmaylarına talimat vererek, ekonomi toplantıları düzenlenmesini istedi. Bu süreçte, Nihat Zeybekci ve Naci Ağbal, Erdoğan ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal kararı alındı.

Albayrak hem bu toplantılara davet edilmemesi hem de kendisinden habersiz bir şekilde Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından kimseye haber vermeden istifa ettiğini duyurdu.