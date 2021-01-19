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YÖK, Doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlattı

YÖK Başkan Yekta Saraç, doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlatıldığını açıkladı. Saraç, öğretim elemanlarının görüşlerini almak amacıyla söz konusu anketin tüm akademisyenlerin mail adresine gönderildiğini belirtti.
 19 Ocak 2021 10:56
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YÖK, Doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlattı

YÖK Başkan Yekta Saraç, doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlatıldığını açıkladı

İŞTE YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

1- Kurulumuza, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler gelmekte...

2- ve doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesine yönelik teklifler iletilerek, YÖK'ün son yıllarda ortaya koyduğu "kalite" eksenli çalışmaları sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade edilmekteydi.

3- Bu kapsamda yapılacak çalışmalarımızda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünü almaya kararı verdik ve söz konusu anketin bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik.

4- "Yeni YÖK" olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketler ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız.

Memurlar.Net
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