YÖK, Doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlattı

YÖK Başkan Yekta Saraç, doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlatıldığını açıkladı

İŞTE YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

1- Kurulumuza, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler gelmekte...

2- ve doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesine yönelik teklifler iletilerek, YÖK'ün son yıllarda ortaya koyduğu "kalite" eksenli çalışmaları sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade edilmekteydi.

3- Bu kapsamda yapılacak çalışmalarımızda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünü almaya kararı verdik ve söz konusu anketin bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik.

4- "Yeni YÖK" olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketler ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız.