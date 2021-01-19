YÖK, Doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlattı
|19 Ocak 2021 10:56
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YÖK Başkan Yekta Saraç, doçentlikteki dil puanının yükseltilmesi için anket başlatıldığını açıkladı
İŞTE YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
1- Kurulumuza, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler gelmekte...
2- ve doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesine yönelik teklifler iletilerek, YÖK'ün son yıllarda ortaya koyduğu "kalite" eksenli çalışmaları sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade edilmekteydi.
3- Bu kapsamda yapılacak çalışmalarımızda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünü almaya kararı verdik ve söz konusu anketin bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik.
4- "Yeni YÖK" olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketler ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız.
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