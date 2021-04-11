KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.
|11 Nisan 2021 12:03
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|O ilde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
11 Nisan 2021 13:30
|Son 10 yılda yurt dışındaki 2 bin 712 kültür varlığı yurda getirildi
11 Nisan 2021 13:05
|TSE standartlarıyla gıdada uygunsuzlukların önüne geçiliyor
11 Nisan 2021 11:34
|40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
11 Nisan 2021 11:18
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Nisan 2021 10:48
|Temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağı kalktı
11 Nisan 2021 09:10
|Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
11 Nisan 2021 07:05
|Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
11 Nisan 2021 06:45
|Hırka-i Şerif, bu ramazan da ziyarete kapalı
10 Nisan 2021 17:35
|Mehmetçik'e son teknoloji üniforma
10 Nisan 2021 17:10