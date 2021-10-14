MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki görev değişimi devam ediyor. YEĞİTEK Genel Müdürü görevden alındı, Şırnak il müdürü genel müdür oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Ekim 2021 16:19
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında 2 Genel müdürlük koltuğundan değişim yaşandı.
Yeğitek Genel Müdürü Anıl YILMAZ, 13 Ekim 2021 tarihinde görevini Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu'na devretti.
Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Numanoğlu'dan boşalan Genel Müdürlüğe Şırnak Milli Eğitim müdürü Nazan Şener atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Yaşar Koçak da Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Temel Eğitim Daire Başkanı Tuncay Morkoç, Koçak'tan boşalan Genel Müdürlüğe atandı.