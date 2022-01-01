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Sinema Salonlarında Bu Hafta 6'Sı Yerli 9 Film Vizyona Girdi - Foto Galeri

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girdi. Haftanın animasyon yapımları minik seyircilerle buluştu.

  1. Yıldızlar da Kayar <br> Yönetmen koltuğuna Günay Günaydın'ın oturduğu "Yıldızlar da Kayar" adlı film, komediseverleri sinema salonlarına davet ediyor. Cem Kılıç, Ceyda Olguner, Cezmi Baskın, Hakan Burak Bozdoğan ve Müge Coşkun'un rol aldığı yapım, altı ay bir köyde yaşamak zorunda kalan popstarın, başından geçenleri konu ediyor. Enis Özkan ile Murat Çiçek'in yapımcısı olduğu filmin çekimleri İstanbul ile Çorum Osmancık İnal Köyü'nde gerçekleştirildi.

    Yıldızlar da Kayar
    Yönetmen koltuğuna Günay Günaydın'ın oturduğu "Yıldızlar da Kayar" adlı film, komediseverleri sinema salonlarına davet ediyor. Cem Kılıç, Ceyda Olguner, Cezmi Baskın, Hakan Burak Bozdoğan ve Müge Coşkun'un rol aldığı yapım, altı ay bir köyde yaşamak zorunda kalan popstarın, başından geçenleri konu ediyor. Enis Özkan ile Murat Çiçek'in yapımcısı olduğu filmin çekimleri İstanbul ile Çorum Osmancık İnal Köyü'nde gerçekleştirildi.

  2. Anka<br> "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizinin fenomen karakteri İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren oyuncu Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı "Anka", çocukluğunda ailesini bir kaza sonucu kaybeden Murat'ın, yıllar içinde bir yandan bu travmasıyla mücadele ederken bir yandan araba yarışlarında ismini duyurmasını anlatıyor. Yapımcılığını Müşvik Guluzade'nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda "Filinta" ve "Halka" dizilerinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Filmde, Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel başrolleri paylaştı. Yarış sahnelerinde ise aksiyon yönetmeni Marc Schölermann ile çalışıldı.

    Anka
    "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizinin fenomen karakteri İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren oyuncu Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı "Anka", çocukluğunda ailesini bir kaza sonucu kaybeden Murat'ın, yıllar içinde bir yandan bu travmasıyla mücadele ederken bir yandan araba yarışlarında ismini duyurmasını anlatıyor. Yapımcılığını Müşvik Guluzade'nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda "Filinta" ve "Halka" dizilerinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Filmde, Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel başrolleri paylaştı. Yarış sahnelerinde ise aksiyon yönetmeni Marc Schölermann ile çalışıldı.

  3. Hadi Be! <br> Komedi filmi "Hadi Be!", arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan Tevfik'in hikayesini anlatıyor. Oğuz Yalçın'ın yönettiği filmde, Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur oynadı.

    Hadi Be!
    Komedi filmi "Hadi Be!", arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan Tevfik'in hikayesini anlatıyor. Oğuz Yalçın'ın yönettiği filmde, Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur oynadı.

  4. Gelin <br> Ruhani bir varlıkla evli olduğunu iddia eden bir kızla ilgili araştırma yapmaya giden gazetecilerin başına gelenlere odaklanan "Gelin" adlı filmi, Berkay Berkman yönetti. Korku türündeki filmde, İrem Kök, Necla Kondak, Berkay Berkman ile Alp Taş başrolleri paylaştı.

    Gelin
    Ruhani bir varlıkla evli olduğunu iddia eden bir kızla ilgili araştırma yapmaya giden gazetecilerin başına gelenlere odaklanan "Gelin" adlı filmi, Berkay Berkman yönetti. Korku türündeki filmde, İrem Kök, Necla Kondak, Berkay Berkman ile Alp Taş başrolleri paylaştı.

  5. İlk Temas <br> Atilla Barışer'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "İlk Temas", gerilim ve bilim-kurgu türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, bilimsel olmayan şeylere inanmayan bir profesörün, yaşadığı dağ evinde başına gelen bir olay sonrası yaşamının tamamen değişmesini işliyor. Filmde, Bekir Annıak, Bedirhan Barışer, Maksut Kesici, İrem Akçay ve Mehmet Sait Aydın rol aldı.

    İlk Temas
    Atilla Barışer'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "İlk Temas", gerilim ve bilim-kurgu türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, bilimsel olmayan şeylere inanmayan bir profesörün, yaşadığı dağ evinde başına gelen bir olay sonrası yaşamının tamamen değişmesini işliyor. Filmde, Bekir Annıak, Bedirhan Barışer, Maksut Kesici, İrem Akçay ve Mehmet Sait Aydın rol aldı.

  6. Drive My Car<br> Japonya'nın Oscar adayı olarak 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'ne giren "Drive My Car"ın yönetmenliğini Ryusuke Hamaguchi üstlendi. Film, katıldığı festivallerden "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri aldı. Haruki Murakami'nin kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Hidetoshi Nishijima, Toko Miura ve Masaki Okada yer alıyor.

    Drive My Car
    Japonya'nın Oscar adayı olarak 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'ne giren "Drive My Car"ın yönetmenliğini Ryusuke Hamaguchi üstlendi. Film, katıldığı festivallerden "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri aldı. Haruki Murakami'nin kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Hidetoshi Nishijima, Toko Miura ve Masaki Okada yer alıyor.

  7. Kaos Yürüyüşü<br> Başrolünde Tom Holland, Daisy Ridley ve Demian Bichir'ın rol aldığı "Kaos Yürüyüşü", aksiyon ve bilim kurgunun iç içe geçtiği heyecanlı yapımlardan biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Film, Patrick Ness'in "Chaos Walking" roman serisinin 2008'de yayımlanan ilk kitabı "The Knife of Never Letting Go"dan uyarlandı. Doug Liman?ın yönettiği yapım, kadınların tamamının öldüğü, erkeklerin ise birbirilerinin düşüncelerini gürültü şeklinde duyduğu distopik bir dünyada, Violet adında gizemli bir genç kadının ortaya çıkmasıyla değişen dengeleri ele alıyor.

    Kaos Yürüyüşü
    Başrolünde Tom Holland, Daisy Ridley ve Demian Bichir'ın rol aldığı "Kaos Yürüyüşü", aksiyon ve bilim kurgunun iç içe geçtiği heyecanlı yapımlardan biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Film, Patrick Ness'in "Chaos Walking" roman serisinin 2008'de yayımlanan ilk kitabı "The Knife of Never Letting Go"dan uyarlandı. Doug Liman?ın yönettiği yapım, kadınların tamamının öldüğü, erkeklerin ise birbirilerinin düşüncelerini gürültü şeklinde duyduğu distopik bir dünyada, Violet adında gizemli bir genç kadının ortaya çıkmasıyla değişen dengeleri ele alıyor.

  8. Ayı Kardeşler: Macera Parkı Leon Ding'in yönettiği animasyon filmi "Ayı Kardeşler: Macera Parkı", Briar, Bramble ve Oduncu Vick'in yeni açılan Vahşi Hayat isimli macera parkında yaşadıkları serüvenleri anlatıyor. Filmin seslendirmelerini Sinan Divrik, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç ile Talha Sayar üstlendi.

    Ayı Kardeşler: Macera Parkı Leon Ding'in yönettiği animasyon filmi "Ayı Kardeşler: Macera Parkı", Briar, Bramble ve Oduncu Vick'in yeni açılan Vahşi Hayat isimli macera parkında yaşadıkları serüvenleri anlatıyor. Filmin seslendirmelerini Sinan Divrik, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç ile Talha Sayar üstlendi.

  9. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 <br> Yerli animasyon filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise Kaptan Pengu önderliğindeki grubun, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, doğal bitki örtüsündeki kayıplar, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik sorunuyla ilgilenmesini işliyor.

    Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
    Yerli animasyon filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise Kaptan Pengu önderliğindeki grubun, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, doğal bitki örtüsündeki kayıplar, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik sorunuyla ilgilenmesini işliyor.