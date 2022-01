Kaos Yürüyüşü

Başrolünde Tom Holland, Daisy Ridley ve Demian Bichir'ın rol aldığı "Kaos Yürüyüşü", aksiyon ve bilim kurgunun iç içe geçtiği heyecanlı yapımlardan biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Film, Patrick Ness'in "Chaos Walking" roman serisinin 2008'de yayımlanan ilk kitabı "The Knife of Never Letting Go"dan uyarlandı. Doug Liman?ın yönettiği yapım, kadınların tamamının öldüğü, erkeklerin ise birbirilerinin düşüncelerini gürültü şeklinde duyduğu distopik bir dünyada, Violet adında gizemli bir genç kadının ortaya çıkmasıyla değişen dengeleri ele alıyor.