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Samanlı'ya İki Köprü Birden

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Mahallesi?nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış iki köprünün yerine yapılan köprüler, törenle trafiğe açıldı.

  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Mahallesi?nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış iki köprünün yerine yapılan köprüler, törenle trafiğe açıldı.

    Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Samanlı Mahallesi?nde Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış iki köprünün yerine yapılan köprüler, törenle trafiğe açıldı.

  2. Bursa?da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski köprüleri de yeniliyor. Yıldırım?ın Samanlı Mahallesi?nde yaklaşık 40 yıl önce yaptırılan ve artık bölgedeki trafik yükünü karşılayamayan Deliçay Deresi ve Cenup Kanalı üzerindeki iki köprü de Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Mart ayında yıkımları tamamlanan eski köprülerin yerine 26,5 metre açıklık ve 14 metre genişlik ile 24 metre açıklık ve 18 metre genişlikte iki ayrı köprü yapıldı. Yıldırım ve Gürsu?nun ova mahallelerini birbirine ve kent merkezine bağlayan köprüler, çevre yolu bağlantısı için de önemli bir alternatif olacak. Bölge halkının en önemli taleplerinden biri olan köprülerin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok ve bölge sakinlerinin katıldığı törenle yapıldı.

    Bursa?da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski köprüleri de yeniliyor. Yıldırım?ın Samanlı Mahallesi?nde yaklaşık 40 yıl önce yaptırılan ve artık bölgedeki trafik yükünü karşılayamayan Deliçay Deresi ve Cenup Kanalı üzerindeki iki köprü de Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Mart ayında yıkımları tamamlanan eski köprülerin yerine 26,5 metre açıklık ve 14 metre genişlik ile 24 metre açıklık ve 18 metre genişlikte iki ayrı köprü yapıldı. Yıldırım ve Gürsu?nun ova mahallelerini birbirine ve kent merkezine bağlayan köprüler, çevre yolu bağlantısı için de önemli bir alternatif olacak. Bölge halkının en önemli taleplerinden biri olan köprülerin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok ve bölge sakinlerinin katıldığı törenle yapıldı.

  3. Her şey Bursa için<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalle sakinlerinin en önemli taleplerinden biri olan köprülerin, mevcut yoğunluğu kaldırmadığı için yenilendiğini söyledi. Yenilenen köprülerle Yıldırım ve Gürsu?nun ova mahallelerinin birbirine ve kent merkezine bağlantısının sağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, ?Bölgede hızla gelişen tarım faaliyetleri, soğuk hava depoları, tarım ürünleri sevkiyatı ve her iki ilçe sanayisinin ulaşımı için de önemli bir proje oldu. Böylece çevre yoluna bağlantı için önemli bir konumda olan köprüler ile trafik sıkışıklığı da ortadan kaldırılmış oluyor. Her şey Bursa için, her şey Bursalılar için. Bir saniyenizi bile Bursa'dan ayrı düşünmüyoruz. Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bakın Adliye Kavşağı bitmek üzere, Yunuseli köprüsüyle alakalı çalışma devam ediyor. Balıklıdere Köprüsü?nün temelini attık. Trafikte ve ulaşımla alakalı ciddi yatırımlar var. İnşallah bunlar tamamlandığında göreceksiniz çok ciddi bir rahatlama olacak ve verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olacağız. Sosyal yardımlara da devam edeceğiz, altyapı, üstyapı da yapacağız. Köprüler, kavşaklar da yapacağız. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa?mızı daha yaşanılır hale hep birlikte getireceğiz? diye konuştu.

    Her şey Bursa için
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalle sakinlerinin en önemli taleplerinden biri olan köprülerin, mevcut yoğunluğu kaldırmadığı için yenilendiğini söyledi. Yenilenen köprülerle Yıldırım ve Gürsu?nun ova mahallelerinin birbirine ve kent merkezine bağlantısının sağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, ?Bölgede hızla gelişen tarım faaliyetleri, soğuk hava depoları, tarım ürünleri sevkiyatı ve her iki ilçe sanayisinin ulaşımı için de önemli bir proje oldu. Böylece çevre yoluna bağlantı için önemli bir konumda olan köprüler ile trafik sıkışıklığı da ortadan kaldırılmış oluyor. Her şey Bursa için, her şey Bursalılar için. Bir saniyenizi bile Bursa'dan ayrı düşünmüyoruz. Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bakın Adliye Kavşağı bitmek üzere, Yunuseli köprüsüyle alakalı çalışma devam ediyor. Balıklıdere Köprüsü?nün temelini attık. Trafikte ve ulaşımla alakalı ciddi yatırımlar var. İnşallah bunlar tamamlandığında göreceksiniz çok ciddi bir rahatlama olacak ve verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olacağız. Sosyal yardımlara da devam edeceğiz, altyapı, üstyapı da yapacağız. Köprüler, kavşaklar da yapacağız. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa?mızı daha yaşanılır hale hep birlikte getireceğiz? diye konuştu.

  4. Bursa Milletvekili Refik Özen?de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye?nin 20 yıldır yeni bir hikaye yazdığını, köprüler, yollar, hastaneler, okullar ve üniversiteler yapılarak, yerelde ve genelde pek çok hizmetin hayata geçirildiğini söyledi. Özen, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Samanlı köprülerinin hayırlı olmasını diledi.

    Bursa Milletvekili Refik Özen?de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye?nin 20 yıldır yeni bir hikaye yazdığını, köprüler, yollar, hastaneler, okullar ve üniversiteler yapılarak, yerelde ve genelde pek çok hizmetin hayata geçirildiğini söyledi. Özen, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Samanlı köprülerinin hayırlı olmasını diledi.

  5. Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok da Yıldırım Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi?nin katkılarıyla Yıldırım?da pek çok yatırıma imza attıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Samanlı köprüleri, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek trafiğe açıldı.

    Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirok da Yıldırım Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi?nin katkılarıyla Yıldırım?da pek çok yatırıma imza attıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Samanlı köprüleri, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek trafiğe açıldı.