Her şey Bursa için

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalle sakinlerinin en önemli taleplerinden biri olan köprülerin, mevcut yoğunluğu kaldırmadığı için yenilendiğini söyledi. Yenilenen köprülerle Yıldırım ve Gürsu?nun ova mahallelerinin birbirine ve kent merkezine bağlantısının sağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, ?Bölgede hızla gelişen tarım faaliyetleri, soğuk hava depoları, tarım ürünleri sevkiyatı ve her iki ilçe sanayisinin ulaşımı için de önemli bir proje oldu. Böylece çevre yoluna bağlantı için önemli bir konumda olan köprüler ile trafik sıkışıklığı da ortadan kaldırılmış oluyor. Her şey Bursa için, her şey Bursalılar için. Bir saniyenizi bile Bursa'dan ayrı düşünmüyoruz. Bursa için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bakın Adliye Kavşağı bitmek üzere, Yunuseli köprüsüyle alakalı çalışma devam ediyor. Balıklıdere Köprüsü?nün temelini attık. Trafikte ve ulaşımla alakalı ciddi yatırımlar var. İnşallah bunlar tamamlandığında göreceksiniz çok ciddi bir rahatlama olacak ve verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmiş olacağız. Sosyal yardımlara da devam edeceğiz, altyapı, üstyapı da yapacağız. Köprüler, kavşaklar da yapacağız. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa?mızı daha yaşanılır hale hep birlikte getireceğiz? diye konuştu.