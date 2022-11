2023 Kehanetleri Tutarsa Yandık

5- Nükleer patlama olacak :

2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında, Baba Vanga?nın potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyardığı öne sürüldü. Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi. Bu kehanet, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı. 1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga ?Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak? demişti.