2023 Kehanetleri Tutarsa Yandık
Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık
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Bilim dünyası Baba Vanga'nın bildiği 2022 kehanetini açıkladı. 48 bin yıldır uyuyan virüs Sibirya'daki buzullar eriyince ortaya çıktı. Baba Vanga'nın bu kehaneti gerçekleşince herkesin aklına 2023 kehanetleri geldi. Baba Vanga 2023 yılı için ürperten kehanetlerde bulunmuştu. İşte Baba Vanga'nın 'tuttu' denilen 2022 kehaneti ve 2023 kehanetleri...
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BULGARİSTAN uyruklu Baba Vanga'nın gerçekleşen 2022 kehaneti dünyanın gündemine oturdu. Gerçekleşen kehaneti teyit eden de bilim insanları oldu. Baba Vanga, dünyanın başına bela olacak bir 'virüs' için kehanette bulunmuştu. Sibirya'da buzullar eriyince 48 bin yıldır uyuyan virüs ortaya çıktı. Bu kehanet gerçekleşince Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri de yeniden gündeme geldi. İşte Baba Vanga'nın bildiği 2022 kehaneti ve 2023 için söyledikleri...
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Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Bulgar Baba Vanga, yeni bir felaketin sinyalini yıllar önce vermişti. Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceği kehanetinde bulunmuştu. Vanga'nın kehanetine göre donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüs küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacaktı. Baba Vanga'nın öngörüsüne göre virüs yayılacak ve hızla kontrolden çıkacaktı. Baba Vanga'nın bu kehanetinin ilk etabı geçtiğimiz günlerde bilimsel araştırmayla gerçekleşti.
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Sibirya'da 48 bin yıllık virüs uyandı
Baba Vanga'nın kehanetindeki gibi buzulların erimesiyle Sibirya'da korkutan bir virüs bulundu. Sibriya'da ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine dikkat çekti. Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nden virolog Jean-Michel Claverie, New Scientist'e "48.500 yıl bir dünya rekoru" dedi. Pandoravirus yedoma adı verilen virüsün, pithovirüsten sonra bilinen ikinci büyük virüs olduğu söylendi. Pandoravirüs, bir mikrometre uzunluğunda ve 0,5 mikrometre genişliğinde. Bilim insanları virüsün şimdilik amipler olarak bilinen tek hücreli organizmaları enfekte edebileceğini, bitkileri veya hayvanlara bulaşmayacağını söyledi.
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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri
Sibirya'daki virüsü bildiği bilim adamlarının açıklamaları ile netleşen Baba Vanga 2023 yılı için de kehanetlerde bulunmuştu. 2022 kehaneti gerçek olunca 2023 kehanetleri bu kez endişe yarattı. Bulgar kahin Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i de bilmişti. Bulgar kahin bakın 2023 yılı için neler söylemiş:
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1- Dünya'nın yörüngesi değişecek :
Baba Vanga, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşayanacağını tahmin etti, ancak bunun detayları verilmedi. Baba Vanga'nın bu kehaneti gerçekleşirse yıkıcı sonuçları olabilir. Eğer, Dünya Güneş?e biraz daha yaklaşırsa, artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır. Diğer taraftan, Dünya Güneş?ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır.
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2- Biyolojik silah denemesi :
Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi. Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.
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3- Güneşte fırtına kopacak :
Bulgar kahinin bir başka tahminini ise Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasının yaşanacağı oluşturuyor. Güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir. Ancak, Baba Vanga'nın öngördüğü bu daha güçlü Güneş fırtınaları, tüm teknolojik sitemlere yıkıcı bir şekilde zarar verecek sistem. Bazı uzmanlar bu boyutta patlamaların dünyayı karanlık çağlara yeniden döndürebileceğini belirtiyor.
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4- Bebekler laboratuvarda üretilecek :
Baba Vanga?nın 2023 için bir iddiası ise ürpertici. Baba Vanga'ya göre 2023 yılında normal doğum yasaklanacak ve bebekler laboratuvarda 'üretilecek.' Baba Vanga'nın kehanetine göre hükümet liderleri tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak.
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5- Nükleer patlama olacak :
2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında, Baba Vanga?nın potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyardığı öne sürüldü. Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi. Bu kehanet, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı. 1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga ?Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak? demişti.