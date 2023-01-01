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Tarım Kredi Kooperatif Market İndirimli Ürünleri (21-29)

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı.

  1. 21-29 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 21-29 mart tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor. İşte güncel indirimli ürünler listesi;

    21-29 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi yayınlandı. 21-29 mart tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirimler yer alıyor. İşte güncel indirimli ürünler listesi;

  2. Et ve Süt Kurumu (ESK) son iki ayda yüzde 50'den fazla artan et fiyatları için harekete geçti. Fiyatlarda spekülasyona engel olmak için ESK ile Tarım Kredi Market zincirleri arasında bir protokol imzalandı. Konuyla ilgili ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan bir açıklama yaptı. Kayhan, "Protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz." dedi. Kayhan'ın açıklamasına göre kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak.<br> MARKETLERDEN FİYAT TAAHHÜDÜ<br> İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini söyleyen Kayhan, "Onlar da ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da bugünden itibaren başlıyor."

    Et ve Süt Kurumu (ESK) son iki ayda yüzde 50'den fazla artan et fiyatları için harekete geçti. Fiyatlarda spekülasyona engel olmak için ESK ile Tarım Kredi Market zincirleri arasında bir protokol imzalandı. Konuyla ilgili ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan bir açıklama yaptı. Kayhan, "Protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz." dedi. Kayhan'ın açıklamasına göre kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak.
    MARKETLERDEN FİYAT TAAHHÜDÜ
    İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini söyleyen Kayhan, "Onlar da ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da bugünden itibaren başlıyor."