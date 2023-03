Et ve Süt Kurumu (ESK) son iki ayda yüzde 50'den fazla artan et fiyatları için harekete geçti. Fiyatlarda spekülasyona engel olmak için ESK ile Tarım Kredi Market zincirleri arasında bir protokol imzalandı. Konuyla ilgili ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan bir açıklama yaptı. Kayhan, "Protokol kapsamında bugünden başlayarak verdiğimiz ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkararak ambalajlı 1'er kilogramlık kıyma ve kuşbaşı vereceğiz." dedi. Kayhan'ın açıklamasına göre kıymanın kilogramı 140 lira, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan market raflarında satılacak.

MARKETLERDEN FİYAT TAAHHÜDÜ

İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine aylık minimum 2 bin 400 ton karkas et vereceklerini söyleyen Kayhan, "Onlar da ramazan boyunca tüketicilerimize kıymayı 190 liradan, kuşbaşı eti de 210 liradan satacaklarını taahhüt ettiler. Bu program da bugünden itibaren başlıyor."