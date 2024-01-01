Çalışan Anneye 2024 Ödemeleri! Doğum Parası Ne Kadar

3 ÇOCUĞA KADAR ÖDEME DEVAM EDİYOR Devlet'ten çalışan annelere destek kapsamında verilen doğum parası 3 çocuğa kadar devam ediyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ?aile.gov.tr?den başvuru imkanı var. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor.