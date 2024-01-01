Çalışan Anneye 2024 Ödemeleri! Doğum Parası Ne Kadar
Hükümet'ten çalışan anneye her doğumda 3 farklı ödeme!
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2024 senesine girdiğimiz andan itibaren devletten peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Hükümet bu sene de doğum yapan çalışan kadınlara süt, emzirme parası, kreş yardımı desteği ve yarım gün çalışma desteği yapıyor. Doğum, kreş yardımıyla birlikte çalışan annelerin bu yıl alacağı destek tutarının en az 50 bin 943 lirayı bulacağı öğrenildi. İşte merak edilenler...
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Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları için başlatılan yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu 2024 yılı için geçerli olan prim ve ödeneklerini belirledi.
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Yeni uygulanacak olan tarifeye göre doğum, hastalık, iş, kazası, meslek hastalığı durumunda alınan rapor parası, emzirme ve cenaze ödeneği ücreti arttı. Aynı zamanda sigortalı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik ödemeside yapılıyor. Bu haktan yararlanabilmek için öncelikle en az 90 gün sigorta primi ödenmesi koşulu bulunuyor. Bu miktar annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanarak verilmektedir.
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Sigortalı kadın çalışanların doğum sürecinde toplam 16 haftalık (16x7=112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte (ikiz) bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor.
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Anne, doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Buna doğum izni (rapor) parası deniyor. Devletin karşıladığı bu paranın hesabında ise normal doğumlarda 112 günlük süre dikkate alınıyor.
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ASGARİ ÜCRETLE YÜKSELİYOR Doğum parası hesabında, anne adayının o anda çalıştığı işyerinden aldığı brüt ücret dikkate alınıyor. En düşük tutarı da asgari ücretin brütü belirliyor. 1 Ocak?tan geçerli yeni asgari ücret yüzde 49 zamla net 17 bin 2 lira, brüt ise 20 bin 2 lira oldu (önceki 13 bin 414 liraydı).
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Dolayısıyla bu yıl en düşük ücretle yani asgari ücretle çalışan anne doğum sonrasında bu maaş göre 112 gün üzerinden 49 bin 783 lira alacak Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten hemen sonra yatırılıyor.
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HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR? Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor. Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.
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3 ÇOCUĞA KADAR ÖDEME DEVAM EDİYOR Devlet'ten çalışan annelere destek kapsamında verilen doğum parası 3 çocuğa kadar devam ediyor. Bu kapsamda; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ?aile.gov.tr?den başvuru imkanı var. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor.
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SÜT PARASI DESTEĞİ DE VERİLİYOR Üçüncü ödeme ise süt (emzirme) parası. Söz konusu ödeme için anne veya eşinin SSK veya Bağkur?lu olması ve en az 120 gün priminin bulunması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılırsa ödeme alınabilir. Bu ödeme her yılbaşında, yıllık enflasyon (TÜFE) oranında artıyor.
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1 Ocak 2024 itibarıyla emzirme ödeneği 860 liraya yükseldi. Doğum yapan kadın sigortalı değilse ödeme sigortalı eşe yapılıyor. Bir kerelik verilen bu ödeme için SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılabilir.
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YARIM GÜN ÇALIŞMA DESTEĞİ DE DEVAM EDİYOR Çalışan anneler çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. Yasal doğum izninin ardından ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışılıyor ve tam maaş alıyor. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Çocuğu engelli doğan anneler ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışma hakkına sahip oluyor.
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Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay. Ödeneğin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı (şu anda 20.002/30=667.73 lira) kadar oluyor.
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Bu durumda devlet asgari ücretle çalışan anneye 10 bin 1 lira (667.73 lira x 15 gün) ödeme yapıyor ve 2 ayda yapılan toplam ödeme 20 bin 2 lirayı buluyor.
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Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine ?doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi? ile başvuruda bulunmak gerekiyor.