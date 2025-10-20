Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek

İstanbul'da bir anlaşmalı boşanma davasının protokolüne kedi velayeti de dahil oldu. Taraflardan Buğra B., boşanma davası açtığı Ezgi B.'ye 2 kedisinin velayetini bırakarak kedilere üç ayda bir 10 bin lira bakım masrafı ödeyeceğini belirtti.



İstanbul'da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.'ye 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, Buğra B.'nin boşanacağı Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

''Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır''



Öte yandan sunulan protokolde, ''Taraflar, Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B'ye ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.