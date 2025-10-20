Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Borsa İstanbul'da yükselişler yüzde 2'yi aştı
Borsa İstanbul'da yükselişler yüzde 2'yi aştı
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek

İstanbul'da Buğra B. tarafından açılan anlaşmalı boşanma davasının protokolü, içerdiği özel maddeyle gündem oldu. Mahkemeye sunulan protokole göre, taraflar iki kedinin velayetinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kaldı. Protokolde ayrıca, Buğra B.'nin kedilerin bakım masrafı olarak, 10 seneye kadar üç ayda bir, ayda 10 bin lirayı eski eşine ödeyeceği maddesi yer aldı. Taraflar, kedi velayetinin yanı sıra, Buğra B.'nin Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi de kabul etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 16:18, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 16:19
Yazdır
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek

İstanbul'da bir anlaşmalı boşanma davasının protokolüne kedi velayeti de dahil oldu. Taraflardan Buğra B., boşanma davası açtığı Ezgi B.'ye 2 kedisinin velayetini bırakarak kedilere üç ayda bir 10 bin lira bakım masrafı ödeyeceğini belirtti.

İstanbul'da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.'ye 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle anlaşmalı boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, Buğra B.'nin boşanacağı Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

''Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır''

Öte yandan sunulan protokolde, ''Taraflar, Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B'ye ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber