Sınırı 4 bin dolara geçiyorlarmış: 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Adana'da göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonla örgütün elebaşıyla birlikte 4 kişi yakalanıp tutuklandı. Şebekenin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen yabancı uyruklulardan kişi başı 4 bin dolar aldığı belirlendi.

Haber Giriş : 03 Aralık 2025 09:56, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 10:14
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak göçmen soktuğu tespit edilen bir şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda örgütün elebaşı M.E. (32) ile birlikte S.U. (30), H.A. (36) ve İ.G.'nin (39) kimlikleri deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen göçmenlerin şebekeye kişi başı 4 bin dolar ödediği belirlendi. Elebaşı M.E.'nin göçmenleri ayarladığı, H.A.'nın sınır hattında karşıladığı, S.U.'nun kentte bir depoda konaklamalarını sağladığı, İ.G.'nin ise şehirler arası taşıma işini yaptığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine Adana merkezli Şanlıurfa ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.E. Adana'da, S.U. ve İ.G. Şanlıurfa'da, H.A. ise Eskişehir'de kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerle birlikte depoda ve taşıma minibüslerinde 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

