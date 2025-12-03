Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Adliyenin emanet kasalarının soyulmasında detayları ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun soyulmasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adli emanet kasasından çalınan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşe bir süre önce yapılan altın kaçakçılığı operasyonunda el konulduğu anlaşıldı. Zanlı Erdal T.'nin 2021 yılında atanarak işçi kadrosunda çalışmaya başladığı öğrenildi.

Haber Giriş : 03 Aralık 2025 11:30
Adliyenin emanet kasalarının soyulmasında detayları ortaya çıktı

İlginç hırsızlık, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısının 1 Aralık tarihinde yaptığı olağan denetimlerde ortaya çıktı. Büroda görevli işçi Erdal T.'nin bir süredir işe gelmediğini gören savcı, anahtarı ve sorumluluğu Kemal Demir isimli katipte bulunan kasayı açtırdı. Kasanın açılması üzerine içerisini boş olduğu görüldü.

Emanet Büro'da işçi olarak çalışan Erdal T.'nin, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalarak kayıplara karıştığı belirlendi. Bir süredir işe gelmediği anlaşılan Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye gittiği tespit edildi. Şüpheli Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, Kemal Demir isimli katip de gözaltına alındı.

Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı

Göçmenlerin altın kaçakçılığı operasyonunda el konulmuş

Adli emanetten çalınan altınlara göçmenlere yönelik altın kaçakçılığı operasyonda el konulduğu ortaya çıktı. Adli emanet bürosunda yapılan sayımda şu ana kadar: 9 bin 906 gram altın, 49 adet reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın, ve 50 kilo gümüş olmak üzere toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi. Çalınanların değerinin yaklaşık 147 milyon TL olduğu belirlendi.

2021 yılında işçi olarak atanmış

Hırsızlık zanlısı Erdal T.'nin 2021 yılında sürekli işçi statüsünde atamasının yapıldığı ve Büyükçekmece Adliyesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Kendi halinde sessiz bir çalışan olarak nitelendirilen Timurtaş'ın olaydan sonra arkadaşlarına "Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diyerek mesaj attığı iddia edildi.

