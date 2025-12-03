Engelli öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Barzani'nin silahlı korumaları ile ilgili görüntülere soruşturma
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Adliyenin emanet kasasından 25 kg altın ile 50 kg gümüş çalındı
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Didem öğretmen İngiltere'den 'İlham Veren Kadınlar' ödülüyle döndü
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Sağlık müdürlüğünden 'hard disk hırsızlığı' açıklaması
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünde!
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili değişmedi
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
Memur-Sen'den çağrı: Seyyanen zam tüm kamu görevlilerini kapsamalı!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
OECD: 52 yaş ortalaması ile en düşük emeklilik yaşına sahip ülke Türkiye!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Valilikler, Pitbull köpekleri için ihbar hattı oluştursun!
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Engelli öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan ve doğuştan elleri olmayan görsel sanatlar öğretmeni Muhammer Alkan, azmi ve yeteneğiyle öğrencilerine ilham vererek resme olan ilgilerini artırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 12:10, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 12:11
Yazdır
Engelli öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu

Kars'ın Digor ilçesinde doğuştan elleri olmadan dünyaya gelen 28 yaşındaki Alkan, küçük yaşlarda resme ilgi duymaya başladı.

Okulda ve evde kendi imkanlarıyla çizim yapan Alkan, 6'ncı sınıftayken okuluna atanan görsel sanatlar öğretmeninin desteğiyle yeteneğini geliştirdi.

Engeline rağmen resim yapmayı hiç bırakmayan Alkan, 2015'te Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nü kazandı.

Bu süreçte birçok eser üreten ve çeşitli sergilere katılan Alkan, iki yıl önce Yüksekova'daki Kuruköy Mahallesi Ortaokuluna atanarak öğretmenlik hayalini gerçekleştirdi.

Yaşam mücadelesiyle çevresindekilere örnek olan Alkan, görev yaptığı okulda öğrencilerinin resme olan ilgisini artırdı.

"Engelimin olması beni durdurmadı, tam tersine motive etti"

Alkan, AA muhabirine, resim yeteneğinin ilkokul yıllarında fark edildiğini söyledi.

Öğrencilerinin kendisi için en büyük ilham kaynağı olduğunu belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Engelimin olması beni hiçbir zaman durdurmadı, tam tersine motive etti. Neler yapabileceğimi keşfettim. Sayısını bilmediğim çizim ve tablolarım var. Lise, üniversite ve sonrasında yaptığım karakalem ve yağlı boya çalışmalarım devam ediyor. Öğrencilerin çizimlerini gördükçe daha çok üretmeye yöneliyorum. Onların ilerlemesi benim en büyük motive kaynağım."

Öğrencilerden Adanur Mısrıoğlu, öğretmeninin sınıfa ilk geldiğinde bu kadar iyi resim yapabileceğini düşünmediğini belirterek, "Hocamızın çizimlerini gördükçe çok etkilendim. Önceden resim yapıyordum ama onun gelişiyle kendimi geliştirmeye başladım. Şu anda karakalem çizimleri yapıyorum." dedi.

İbrahim Sarıtaş ise resim çizimine karşı istekli olmadığını ancak öğretmeninin azmiyle motive olduğunu dile getirerek, "Hocamızdan ilham aldım ve ben de çizmeye başladım. İnsanın isteyince her şeyi başarabileceğini bize gösterdi." diye konuştu.

Öğretmenlerinin engeline rağmen derslere büyük bir özveriyle girdiğini ifade eden Menesa Diri de "Engellerin insanların önüne engel koymadığını bize gösterdi. Şu anda karakalem ve portre çiziyorum. Hocamızdan ilham alarak ben de resim öğretmeni olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber