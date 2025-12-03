Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru

Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele eden ekipler, uyuşturucu ve ticari eşya başta olmak üzere tütün ve alkol, akaryakıt gibi ürünleri yasa dışı yollarla üretip Türkiye'ye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; gümrük kapılarında ocak- ekim döneminde 89 milyar 77 milyon 588 bin 790 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

EN FAZLA AĞUSTOSTA

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalarda; ocak ayında 3 milyar 380 milyon 547 bin 263 lira, şubatta 4 milyar 16 milyon 114 bin 417 lira, martta 5 milyar 243 milyon 967 bin 270 lira, nisanda 3 milyar 892 milyon 181 bin 21 lira, mayısta 9 milyar 903 milyon 503 bin 843 lira, haziranda 9 milyar 67 milyon 104 bin 82 lira, temmuzda 6 milyar 227 milyon 150 bin 59 lira, ağustosta 4 milyar 295 milyon 763 bin 993 lira, eylülde 29 milyar 180 milyon 832 bin 39 lira, ekimde 13 milyar 684 milyon 52 bin 97 lira değerinde eşya ele geçirildi

UYUŞTURUCU İLK SIRADA

Eşya gruplarına göre; bu yıl gümrüklerde ele geçirilenler arasında maddi değeri en fazla olan ürün uyuşturucu oldu. Bu yıl gümrüklerde; 5 milyar 800 milyon 899 bin 947 lira değerinde araç, 2 milyar 188 milyon 927 bin 253 lira değerinde elektronik eşya, 144 milyon 985 bin 53 lira değerinde akaryakıt, 40 milyar 127 milyon 606 bin 97 lira değerinde uyuşturucu, 1 milyar 951 milyon 159 bin 228 lira değerinde gıda, 4 milyar 444 milyon 452 bin 49 lira değerinde tekstil, 4 milyar 736 milyon 997 bin 247 lira değerinde çeşitli eşyalar, 26 milyar 975 milyon 928 bin 68 lira değerinde değerli maden, 1 milyar 28 milyon 703 bin 28 lira değerinde tütün ve alkol ele geçirildi.

'TİCARİ EŞYA' DEĞERİ 2 KAT ARTTI

Ocak- ekim döneminde gümrüklerde ele geçirilen ticari eşyanın toplam değeri 48 milyar 949 milyon 981 bin 817 lira oldu. 2024 yılı genelinde gümrüklerde ele geçirilen ticari eşyanın toplam değeri ise 24 milyar 729 milyon 149 bin 21 lira olarak kayıtlara geçti. Gümrüklerde geçen yıl ele geçirilen uyuşturucunun değeri 30 milyar 449 milyon 821 bin 66 liradan, bu yıl 10 aylık dönemde 40 milyar 127 milyon 606 bin 97 liraya yükseldi.

REKOR ARTIŞ YAŞANDI

Gümrüklerde 10 aylık dönemde ele geçirilen eşya değerinde, yıllık verilere göre rekor artış yaşandı. Yıllara göre; ticari eşya ve uyuşturucuya bakıldığında, bu yıl ele geçirilen kaçak ürünlerin maddi değeri 2022'den yaklaşık 4 kat, 2016'dan yaklaşık 40 kat fazla oldu. Gümrüklerde ele geçirilen ticari eşya ve uyuşturucuların maddi değeri 2014'te 1 milyar 584 milyon 787 bin 30 lira, 2015'te 2 milyar 687 milyon 799 bin 379, 2016'da 2 milyar 632 milyon 986 bin 885, 2017'de 2 milyar 536 milyon 548 bin 806, 2018'de 3 milyar 34 milyon 480 bin 540, 2019'da 3 milyar 165 milyon 943 bin 101, 2020'de 4 milyar 403 milyon 582 bin 56, 2021'de 7 milyar 749 milyon 944 bin 105, 2022'de 11 milyar 960 milyon 735 bin 534, 2023'te 23 milyar 73 milyon 790 bin 496 lira, 2024'te 55 milyar 178 milyon 970 bin 280 lira olarak kayıtlara geçti. 2014'te 1 milyar 584 milyon 787 bin 30 lira olan ele geçirilenlerin maddi değeri, 12 yılda yaklaşık 56 kat arttı.