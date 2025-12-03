Eğitimde disiplin krizi: Ankara'da lisede utandıran görüntüler!

Ankara'da bir lisede kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntülerde sınıf ortamında öğrencilerin öğretmenlerine yönelik sergilediği davranışlar "eğitimde disiplin" tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

ÖĞRETMENLE DALGA GEÇTİLER



Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri anlar yer aldı. Videoda öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu görüntüler, hem öğretmenler, hem veliler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.