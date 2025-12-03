Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

39 yıllık serüven sona erdi: Dünya devi Türkiye'deki çay üretimini bıraktı

İngiltere merkezli küresel çay markası Lipton, Türkiye'deki 39 yıllık çay üretim faaliyetini resmen sonlandırdı. Şirketin Rize Pazar ve Fındıklı'da bulunan yaş çay işleme tesislerinin mülkiyetine sahip olan Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Özgür Çay A.Ş.'ye devri, beklenen Rekabet Kurulu onayını aldı. Böylece Lipton, Türkiye'de çay üretiminden tamamen çekilmiş oldu.

Haber Giriş : 03 Aralık 2025 09:52, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 09:52
39 yıllık serüven sona erdi: Dünya devi Türkiye'deki çay üretimini bıraktı
İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'de 39 yıl süren faaliyetini sonlandırma kararı almıştı. Ekim ayında çıkan haberlerde üretim tesislerininin Özgür Çay'a devredileceği bildirilmişti.

Söz konusu satışta resmi onaylar geldi, dünya devi Lipton, böylece resmen çay üretiminden çekildi.

İngiltere merkezli dünya devi Lipton, haberimizin ardından yaptığı açıklamada satış sürecini resmen duyurmuştu.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in aktardığına göre, yapılan açıklamada "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı'da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu'na sunulmuştur" denilmişti.

Ofçay'ı da Efor Çay satın almıştı

Türkiye'deki faaliyetlerine Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak devam eden İngiliz devi, 2025 yılında Sakarya'da 30 milyon Euro yatırımla yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisini kurmuştu. O tesis, faaliyetlerine devam edecek. Çay alanında bu yıl önemli bir satış daha yaşanmıştı.

Ağustos ayında ABD merkezli Jde Peet's sahibi olduğu Ofçay'ı yerli üretici Efor Çay'a devretmişti.

1871 yılında kuruldu

1871'de Birleşik Krallık'ta bir market perakendeciliği işi kuran Sir Thomas Lipton tarafından kurulan İngiliz markasını daha önce küresel dev Unilever yönetiyordu. 2022 yılında 186 milyar dolarlık varlığı yöneten Jersey merkezli fon CVC Capital Partners, Unilever ile Lipton için masaya oturdu. CVC Capital, Lipton'u o dönem 4.5 milyar euroya satın aldı.

