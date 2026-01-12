İstanbul Valiliği açıkladı: Kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul Valiliği, kentte hafta içinde hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada kar yağışının yarın da devam edeceği, ancak sonraki günlerde yağışların sona ereceği belirtildi.

Açıklamada şunlar denildi:

"İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir.

İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir."

"Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir" denilen açıklamada önümüzdeki 4 gün hava tahminleri için şu bilgiler paylaşıldı:

.13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C.

.14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C.

.15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C.

.16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.