Bahçeli'den şehit ailelerine: Başınızı öne eğdirmeyiz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ndeki röportajında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlarını sürdürdü.

Bahçeli, şehit ailelerine seslenerek "Başlarını öne eğdirmeyiz. Pazarlık içinde değiliz." dedi.

"Al-ver sürecine tamamen kapalıyız." diye konuşan MHP lideri, "Cumhuriyetin kuruluş felsefesini zafiyete uğratmayız." açıklamasında bulundu.

SDG UYARISI

Bahçeli SDG'ye de 10 Mart mutabakatını hatırlatıp "PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur. İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. SDG/YPG Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmelidir." ifadelerini kullandı.

"SUÇA KARIŞMAYAN DÖNSÜN"

Ayrıca, Bahçeli "Silahlı eylemde bulunmayan gelip ailesiyle kucaklaşmalı." deyip "Suça karışmayan dönsün." çağrısında bulundu.

"DARBE İDDİALARI FASO FİSODUR"

Bahçeli, röportajın dünkü bölümünde Abdullah Öcalan tarafından söylendiği öne sürülen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer." söylemleri için "Darbe iddiaları faso fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez." demişti.