Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında 1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

21 Ekim 2025 10:38
Bakan Yumaklı, ülke sathında başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği"nin bütün vatandaşları, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü kapsadığını belirterek, "Bu seferberlikte 86 milyona görev düşüyor. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapacağımız faaliyetlerle, bu seferberliği 1 yıl boyunca sürdüreceğiz. 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seferberliğin ilk ayağının 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde başlayacağını duyuran Yumaklı, 81 il ve 922 ilçede 7'den 70'e tüm vatandaşların katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenleneceğini kaydetti.

Yumaklı, 2019 yılındaki 11 Kasım'da 13,8 milyon fidan dikilerek kırılan rekorun bu yıl aşılmasının ikinci bir hedef olduğunu vurguladı.

Seferberliğin 11 Kasım sonrasındaki ikinci ayağında ise bir dizi anlamlı projenin hayata geçirileceğini aktaran Yumaklı, şu bilgileri verdi;

Bu yıl yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde hatıra ormanları oluşturuyoruz. 81 ilimizde Aile Yılı Ormanları yapıyoruz. Gazze soykırımındaki 68 bin şehit için Gazze Hatıra Ormanı kuracağız.

Kızılay ile yaptığımız "1 kan verene 3 fidan" kampanyası kapsamında 4,5 milyon fidan dikeceğiz. Basketbol Federasyonumuz ile imzaladığımız "Her basket Bir Fidan" protokolü kapsamında fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Benzer işbirliği yine Futbol Federasyonumuzla 11 Kasım ve sonrası için yapılacak etkinliklerle hayata geçmiş olacak.

Diğer yandan; yangınlar boyunca; Yeşil Vatan'a katkı sunmak için bizimle işbirliği yapmak isteyen kamu ve özel sektör kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız oldu. Önümüzdeki günlerde bizden talep eden kuruluşlarla imza törenlerimiz olacak. Sonrasında bu kurumlarla hatıra ormanı oluşturma faaliyetini de gerçekleştireceğiz.

