Ekonomi

Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı

Artan kiralarla birlikte taşınma maliyetleri de rekor seviyelere çıktı. Depozito, emlakçı komisyonu ve kira bedeli derken, yeni bir eve çıkmanın ortalama maliyeti 200 bin liraya ulaştı. Kiracılar çareyi bankaların sunduğu "kira" ve "taşınma kredisi" ürünlerinde buluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 21:05, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 21:04
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı

Artan kira fiyatlarının yanı sıra bazı ev sahiplerinin fahiş talepleri ve teminat şartları, ev arayışında olanları ciddi şekilde zorluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yeni bir eve taşınmak isteyen vatandaşlar, yalnızca kira değil, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderleriyle de karşı karşıya kalıyor. Bu maliyetler, kiracıların banka kredilerine yönelmesine neden oluyor. Bankalar ise "kira kredisi" adı altında finansman paketleri sunmaya başladı. Yeni bir kiralık evin maliyeti, 2 depozito, 1 peşin kira ve emlakçı komisyonu ile birlikte 200 bin lirayı bulabiliyor.

Kiralık Ev Bulmakta Zorluklar

Emlak temsilcisi Mehmet Korkmaz, son iki yılda kiralık daire bulmanın büyük sıkıntı haline geldiğini belirtiyor. Talebin fazla, arzın ise az olması nedeniyle ev sahipleri kendi lehlerine şartlar koyuyor. Bazı ev sahipleri üç depozito veya altı aylık peşin ödeme talep edebiliyor. Emlakçılar ise taraflar arasında güven sorununu çözmek için adeta ara bulucu gibi çalışıyor.

Ev Sahiplerinden Ekstra Güvence Talepleri

  • Bazı ev sahipleri kirayı döviz üzerinden istiyor.
  • Kimi ev sahipleri gram altın karşılığında depozito talep ediyor.
  • Adli sicil kaydı, kefil ve tahliye taahhütnamesi gibi belgeler isteniyor.

Beşiktaş'ta evini kiraya vermek isteyen Ayşe Erdem, geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle daha dikkatli davrandığını belirtiyor.

Kira Kredisi ve Artan Maliyetler

Yüksek maliyetler nedeniyle kiracılar bankalara yöneliyor. Birçok banka "kira kredisi" veya "taşınma kredisi" adı altında ürünler sunuyor. Bu krediler 20 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor ve kısa vadede çözüm sunsa da uzun vadede hane bütçesini zorlayabiliyor.

Kiracıların Yaşadığı Zorluklar

Yeni bir ev arayışında olan Serkan Yıldız, beğendiği bir evi kiralamak için kefil, maaş bordrosu ve tahliye taahhütnamesi gibi belgeler istendiğini, ayrıca iki depozito ve bir kira peşin ödemesi gerektiğini belirtiyor. Toplamda neredeyse 180 bin lira tutan bu maliyetler nedeniyle bankadan kredi çekmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

