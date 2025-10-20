Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeye devam ettiği Gaziantep'te, boş daire sayısındaki artışa rağmen kira fiyatlarının düşmemesi şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar, kiraların düşmesi beklentisine karşın fiyatların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında arttığını belirterek tepki gösterdi. Emlakçılar, fiyat artışının nedenini genel maliyetlerin yükselmesi ve kiracıların müstakil, sobalı evler yerine doğalgazlı dairelere yönelmesi olarak gösterdi.
Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye sığınan, yoğun olarak sınır illeri olan Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'in yanı sıra İstanbul ile diğer illere yerleşen sığınmacılar, Suriye'deki rejim değişikliği sonrası ülkelerine dönmeye devam ediyor.
Evler boşalıyor, fiyatlar düşmüyor
TÜİK verilerine göre, İstanbul'dan
sonra en çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Gaziantep'te yaşayan Suriyelilerin
ülkelerine dönmesiyle, kiralık ev sorununun yaşandığı kentte boş daire sayısı
çoğaldı. Suriyelilerin ardından kira fiyatlarının düşmesinin beklendiği Gaziantep'te
kiralık ev fiyatlarında düşüş olmaması ve fiyatların daha da artması dikkat
çekiyor. Birçok vatandaş, boşalan evler sayesinde kiraların düşmesini umut ederken
Gaziantep'te kira fiyatları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında arttı.
Özellikle kenar mahallelerde kiralık evlerin arttığı kentte kira fiyatlarının
daha da artmasına bir anlam veremeyen vatandaşlar, "Evler boşalıyor ama
fiyatlar düşmüyor" diyerek tepkilerini dile getiriyor.
Suriyelilerin dönüşünün fiyatlara etkisi olmadı
Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi beklentisinin gayrimenkul piyasasında
özellikle de kiralık evlerde fiyat düşüşü beklentisini gündeme getirdiğini ifade
eden emlakçılar, kira fiyatlarındaki artışın nedenini artan maliyetlerin yanı
sıra müstakil sobalı evler yerine doğalgazlı evlere olan talepten kaynakladığını
söyledi.
Suriyelilerin geri dönüşünün kira fiyatlarında düşüşe veya sabit kalmaya neden
olmadığını ifade eden emlakçı Mehmet Çil, "Dairelere talep çoğaldı. Bundan
dolayı geçen yıllara baktığımızda 10 veya 12 bin liralık olan bir kiralık daire
ortalama 15-20 bin lira oldu. Bunun sebebi dairelere talep azalmadığı gibi tam
tersine arttı. Yaşlılarımız müstakil evlere inip çıkamadıkları için müstakil
evleri tercih etmiyorlar. Daireleri tercih ediyorlar. Daireleri tercih ettiklerinden
dolayı kiralarda artış oluyor. Suriyelilerin geri dönmesi bir süre kira artışlarının
biraz önüne geçti. Küçük artışlar halinde zam oldu. Fakat şu an bu durum değişti.
Yeni evli çiftlerimiz genelde hepsi daire talep ettikleri için kiralarda artış
var. Dairelerin biraz yükselmesinin sebebi maliyetlerin yüksek olması. Geçen
sene 2 buçuk milyon TL olan bir dairemiz bu sene ortalama 3 buçuk milyonu buldu.
Suriyelilerin gitmesinden dolayı piyasada biraz sakinlik oluştu. Daire fiyatları
daha fazla yükselmez. Kira artışları da olmaz. Bir süre bu şekilde devam eder.
İleriki dönemde dairelere talep olursa bir tık yükselmeler olabilir. Ama şu
an bir süre bu şekilde kiralar sabit kalır" dedi.
Konut sorunu var, kiralar artıyor
Kira fiyatlarında beklenen düşüşün olmadığını belirten Abdullah Kılıç ise "Suriyelilerin ülkelerine gitmesiyle vatandaş da ev kiraların düşmesi beklentisi oluştu ama bu beklenti karşılanmadı. Gittikçe daha çok artmaya başladı. Gaziantep bir metropol olduğu için her geçen gün bizim çevre illerden buraya göç oluyor. Bu nedenden dolayı konut sorunu var. Konut sorunundan dolayı her geçen gün kira artışı oluyor. Bir düşüş yok. Her ne kadar Suriyeliler gitmiş olsa da sonuçta göç geldiğinden dolayı kiralar bir türlü düşmüyor. Kira fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi tam tersine yükselmeler oldu. İnsanlar, artık müstakil evleri istemiyor. Yeni evli çiftler doğalgazlı eve geçmek istiyor. Yaşlı insanlar da doğalgazlı eve geçmek istiyor. Müstakil evler boş olmasına rağmen fiyatlarda herhangi bir düşüş olmadı. Aksine dairelerde daha da yükselme oldu. Geçtiğimiz yıllarda 2+1 evler 12 bin TL civarı iken bu sene 14-15 bin TL civarı oldu. 3+1 evler geçen sene 15 bin TL civarı iken şu an 18-19 bin TL oldu" diye konuştu.