Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen 1.30 TL indirim yarından itibarıyla pompaya yansıyacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 51,97 liraya, Ankara'da 51,83 liraya, İzmir'de ise 53,31 liraya gerileyecek.

21 Ekim Salı itibarıyla akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?