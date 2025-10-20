Yeni haftada Meclis gündemi yoğun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) mesaisine yarın başlayacak.

Meclis'in gündemi bir hayli yoğun.

Yarın Meclis'te 2 önemli tezkere görüşülecek, bütçe mesaisi de başlayacak.

5 ÜYENİN SEÇİMİ YAPILACAK

TBMM Genel Kurulu'nda; Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin ise 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Genel Kurul daha sonra Sayıştay Başkanlığı'na 5 üyenin seçimini yapacak.

Milli parklar, turizm ve vakıflar ile ilgili yeni düzenlemeler de Genel Kurul'da ele alınacak.

YENİ VERGİ TEKLİFİ

Yeni vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifi ise salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Düzenleme ile sıfır araçlarının alım satımlarından binde 2 oranında harç alınacak. Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırılacak.

Mesken kira gelirlerinde , emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırıldı . Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak.

Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden Bin TL'den az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.

Kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı , bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve ticari havacılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de veriliyor.

Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

BÜTÇE MESAİSİ DE BAŞLIYOR

Perşembe günü ise Meclis'in bütçe mesaisinde ilk toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.



