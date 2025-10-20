Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi

Türkiye'de sosyal güvencesi olmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Genel Sağlık Sigortası'na dahil ediliyor. Vatandaşların sağlık harcamalarını karşılamayı amaçlayan bir zorunlu sigorta sisteminin belli bir prim miktarı bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan kişiler ya da işsiz kalan kişiler Genel Sağlık Sistemi'ne otomatik olarak dahil ediliyor.

NTV'nin haberine göre; geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun kapsamında, Genel Sağlık Sigortası primi borcu bulunanlara ilişkin önemli tahsilat maddesi eklendi.

MAAŞTAN YÜZDE 25 KESİNTİ YAPILABİLİR

Yapılacak düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu bulunanların bu borçların, kendilerine/hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklardan yüzde 25 oranını geçmemek

üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanacak.

MAAŞLARDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Başka bir deyişle en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 lirayı baz alırsak yüzde 25'i 4 bin 220 liraya denk geliyor. Emekli olup maaş almaya hak kazananların GSS borcu varsa ve en düşük emekli maaşı alıyorsa borcu bitene kadar azami yüzde 25'i olan 4 bin 220 lira kesinti yapılacak.