İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi

Geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun teklifine, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilatına yönelik önemli bir madde eklendi. Yapılacak düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alanların GSS prim borçları, kendilerine bağlanan gelir veya aylıklardan kesilerek tahsil edilecek. Kesinti oranı, borç bitene kadar yüzde 25'i geçemeyecek.

Haber Giriş : 20 Ekim 2025 18:55, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 19:02
Türkiye'de sosyal güvencesi olmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için Genel Sağlık Sigortası'na dahil ediliyor. Vatandaşların sağlık harcamalarını karşılamayı amaçlayan bir zorunlu sigorta sisteminin belli bir prim miktarı bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan kişiler ya da işsiz kalan kişiler Genel Sağlık Sistemi'ne otomatik olarak dahil ediliyor.

NTV'nin haberine göre; geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun kapsamında, Genel Sağlık Sigortası primi borcu bulunanlara ilişkin önemli tahsilat maddesi eklendi.

MAAŞTAN YÜZDE 25 KESİNTİ YAPILABİLİR

Yapılacak düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu bulunanların bu borçların, kendilerine/hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklardan yüzde 25 oranını geçmemek
üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanacak.

MAAŞLARDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Başka bir deyişle en düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 lirayı baz alırsak yüzde 25'i 4 bin 220 liraya denk geliyor. Emekli olup maaş almaya hak kazananların GSS borcu varsa ve en düşük emekli maaşı alıyorsa borcu bitene kadar azami yüzde 25'i olan 4 bin 220 lira kesinti yapılacak.

