5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de 5G hizmetinin 1 Nisan 2026'da devreye girmesinden önce mobil operatörlerin uygulayabileceği ücretler için üst sınır belirledi. Bu kararla birlikte Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, tüketicilere belirlenen sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacak.

BTK'nın aldığı kararla, operatörlerin 5G altyapısı, baz istasyonları ve ihale ödemeleri gibi maliyetleri gerekçe göstererek yüksek zamlar yapmasının önüne geçilmiş oldu.

5G İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; 16 Ekim'de yapılan 5G ihalesinde üç büyük operatör toplamda 3 milyar 534 milyon dolarlık teklif sunarak 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı.

İhaleyi kazanan şirketler, ödemelerini üç eşit taksitte yapacak. Aynı zamanda, 1 Nisan 2026'ya kadar altyapılarını 5G teknolojisine uyumlu hale getirmekle yükümlüler. Bu tarihten itibaren 5G hizmeti resmen başlayacak.

BTK, bu geçiş sürecinde tüketicilerin mağdur olmaması adına azami ücret tarifelerinde güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre;

Yurtiçi arama dakikası: En fazla 4,11 TL

Yurtdışı arama dakikası: En fazla 48,68 TL

Yurtiçi SMS: 2,93 TL

Yurtdışı SMS: 8,54 TL

Bilinmeyen numaralar servisi (dakika): 11,65 TL

SIM KART DEĞİŞİMİNE DÜZENLEME

SIM kart değişimi konusunda da düzenlemeler yapıldı. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı veya kullanıcı kaynaklı değişikliklerde ücret 180,06 TL olarak belirlendi. Hat açma-kapama işlemi ise 183,68 TL olarak ücretlendirilecek.

TAAHHÜTSÜZLERE YÜZDE 32'DEN FAZLA ZAM YOK

BTK'nın belirlediği kurallara göre, 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi sona eren abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla yüzde 32 oranında artış yapılabilecek. Örneğin, halihazırda 300 TL ödeyen bir abonenin yeni paketi, en fazla 400 TL olabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TARİFE KIYASLAMA İMKANI

Vatandaşlar, hangi operatörün daha avantajlı paket sunduğunu artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla karşılaştırabiliyor. BTK'nın geliştirdiği "Tarife Karşılaştırma" hizmeti sayesinde, kullanıcılar bağlantı hızı, ödeme şekli, taahhüt süresi, ek avantajlar gibi birçok kriterde analiz yapabiliyor.