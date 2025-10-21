İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Bakan Yumaklı: 1 yılda 550 milyon fidan toprakla buluşacak
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
Paribu ve Papara'ya operasyon: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak

BTK, 5G öncesi fahiş zamların önüne geçti. Operatörlere 2026'ya kadar uygulanacak yeni tavan tarifelerle vatandaş korunacak; yurtiçi arama dakikası 4,11 TL'yi, SMS ise 2,93 TL'yi aşamayacak. Tarife kıyaslaması ise e-Devlet'ten yapılabilecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 07:48, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 07:49
Yazdır
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de 5G hizmetinin 1 Nisan 2026'da devreye girmesinden önce mobil operatörlerin uygulayabileceği ücretler için üst sınır belirledi. Bu kararla birlikte Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, tüketicilere belirlenen sınırların üzerinde ücretlendirme yapamayacak.

BTK'nın aldığı kararla, operatörlerin 5G altyapısı, baz istasyonları ve ihale ödemeleri gibi maliyetleri gerekçe göstererek yüksek zamlar yapmasının önüne geçilmiş oldu.

5G İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre; 16 Ekim'de yapılan 5G ihalesinde üç büyük operatör toplamda 3 milyar 534 milyon dolarlık teklif sunarak 11 frekans paketi için 2042 yılına kadar lisans aldı.

İhaleyi kazanan şirketler, ödemelerini üç eşit taksitte yapacak. Aynı zamanda, 1 Nisan 2026'ya kadar altyapılarını 5G teknolojisine uyumlu hale getirmekle yükümlüler. Bu tarihten itibaren 5G hizmeti resmen başlayacak.

BTK, bu geçiş sürecinde tüketicilerin mağdur olmaması adına azami ücret tarifelerinde güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre;

  • Yurtiçi arama dakikası: En fazla 4,11 TL
  • Yurtdışı arama dakikası: En fazla 48,68 TL
  • Yurtiçi SMS: 2,93 TL
  • Yurtdışı SMS: 8,54 TL
  • Bilinmeyen numaralar servisi (dakika): 11,65 TL

SIM KART DEĞİŞİMİNE DÜZENLEME

SIM kart değişimi konusunda da düzenlemeler yapıldı. Garanti kapsamındaki değişimler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı veya kullanıcı kaynaklı değişikliklerde ücret 180,06 TL olarak belirlendi. Hat açma-kapama işlemi ise 183,68 TL olarak ücretlendirilecek.

TAAHHÜTSÜZLERE YÜZDE 32'DEN FAZLA ZAM YOK

BTK'nın belirlediği kurallara göre, 1 Ekim 2025 itibarıyla taahhüt süresi sona eren abonelere uygulanacak yeni tarifelerde en fazla yüzde 32 oranında artış yapılabilecek. Örneğin, halihazırda 300 TL ödeyen bir abonenin yeni paketi, en fazla 400 TL olabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TARİFE KIYASLAMA İMKANI

Vatandaşlar, hangi operatörün daha avantajlı paket sunduğunu artık e-Devlet üzerinden kolaylıkla karşılaştırabiliyor. BTK'nın geliştirdiği "Tarife Karşılaştırma" hizmeti sayesinde, kullanıcılar bağlantı hızı, ödeme şekli, taahhüt süresi, ek avantajlar gibi birçok kriterde analiz yapabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber