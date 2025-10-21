Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı

Mersin'in Yenişehir ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gündüz bakımevinde, kızındaki davranış değişikliklerinden şüphelenen anne Şerife D., güvenlik kameralarına erişim talebinde bulundu ancak olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine 2021 Ocak ayında, kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderdi. Kaydı dinleyen anne, çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz kaldığını fark edince diğer velilerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.

4 YIL SÜREN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 4 yıl sonra tamamlandı. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinde, çocuklara kötü muamele edildiği belirlendi. Bilirkişi raporunda, şüpheli E.A.'nın, uyumayan çocuğun üstünü tamamen örttüğü, başını geriye çekerek zorla yatırdığı ve çocukları ittiği ifade edildi. M.K.'nin ise çocuklara vurduğu, ayaklarından tutup sert şekilde yatağa attığı ve kafalarına yorganla bastırdığı belirtildi.

5 KREŞ ÇALIŞANINA "ÇOCUĞA KARŞI EZİYET" SUÇLAMASI

Hazırlanan iddianame, Mersin 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyada, 15 çocuk mağdur sıfatıyla yer alıyor. Tutuksuz sanıklar R.H.K., S.K., E.A., M.K. ve N.A.'nın "çocuğa karşı eziyet" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "Şüphelilerin sistematik biçimde çocuklara kötü davrandıkları, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle eziyet ettikleri, bu durumun kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu" ifadeleri yer aldı.