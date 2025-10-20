Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetindeki 7 ildeki toplam 319 konut (2+1 ve 3+1 tiplerinde) ve 197 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir, İstanbul ve Samsun'daki taşınmazların açık artırması 30-31 Ekim tarihlerinde dört ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Alıcılara konut ve iş yerleri için %25 peşinat ve 60 ay vade imkanı sunulurken, peşin ödemelerde ise %20 indirim uygulanacak. İstekliler, tekliflerini internet üzerinden de verebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 17:27, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 17:29
Yazdır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunan 7 ildeki 319 konut ile 197 iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak

Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin, İzmir'de yer alan konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinde olacak. Bu illerde ve İstanbul ve Samsun'da da iş yeri olmak üzere toplam 319 konut ve 197 iş yeri satışa çıkarılacak.

Açık artırma, 30-31 Ekim tarihlerinde, saat 10.30'da 4 ayrı oturum halinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu, İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu ve Yay Grand Otel Cemal Yay Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar arasında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki konut ve iş yerleri ile İstanbul'un Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerindeki ofis ve dükkanlar da yer alıyor.

Yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade imkanı

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

