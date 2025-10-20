Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılında Teftiş Sistemi ve Müfettiş Rollerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, teftiş sistemine yönelik yanlış algının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Tekin, teftişin asıl amacının cezalandırma değil, idarenin hukuka uygun davranması konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının sahada uygulanması başta olmak üzere eğitimin kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkan veren bir teftiş sisteminin yapılandırılmasını kıymetli bulduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, 20-24 Ekim tarihlerinde yapılacak "Türkiye Yüzyılında Teftiş Sistemi ve Müfettiş Rollerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı"na katıldı.

Burada konuşan Tekin, modern kamu yönetiminde denetim birimlerinin icracı birimler kadar etkili ve önemli olduğuna işaret ederek, bu yapıların kamu hizmeti süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Teftişin, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi sonrasında yapısal değişim eğilimi gösterdiğine dikkati çeken Tekin, Türkiye'de teftişin uzun süredir yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Teftişin amacının, birimlerin kamu hizmeti süreçlerinde hata yapılmasını önlemeye yönelik rehberlik işlevi gördüğünü belirten Tekin, "Normal koşullarda teftişten beklediğimiz şey, cezalandırma değildir. Teftişten beklediğimiz şey, idarenin kamu hukukuna, temel hak ve hürriyetlere, hukuk devleti düzenine uygun davranması konusunda danışmanlık hizmeti yapmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Teftiş sistemi, eğitimin kalitesine katkı sunmalı"

Kamuoyunda teftişin "cezalandırıcı bir mekanizma" olarak algılanmasının doğru olmadığının altını çizen Tekin, bu algının değişmesi için çeşitli adımlar attıklarını, teftiş birimiyle Bakanlığın diğer birimleri arasında işbirliği ve ortak hedef anlayışının daha da güçlendirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

Teftiş sisteminin eğitimin kalitesini yükseltmeye katkı sunacak şekilde yapılandırılmasının önemine işaret eden Tekin, "Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının sahada uygulanması başta olmak üzere eğitimin kalitesinin sürekli iyileştirilmesine imkan veren bir teftiş sisteminin yapılandırılmasını kıymetli buluyoruz. Bu kapsamda çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, eğitim sistemimize değerli katkılar sağlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın açılış programına, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli de katıldı.

