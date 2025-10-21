Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde detaylarını açıklayacağı yeni sosyal konut projesi kapsamında, kiralık konut uygulamasına ilişkin yasal altyapı hazırlanıyor. AK Parti Grup yönetiminin üzerinde çalıştığı taslakta, TOKİ'ye konut kiralama yetkisi verilmesi öngörülüyor.

AK Parti kurmayları, "Şu anda TOKİ'nin kiraya verme yetkisi yok. Bunun yasal olarak düzenlenmesi gerekiyor. TOKİ, sosyal konut yapıp satabiliyor ancak kiraya veremiyor. Bu nedenle bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Hükümetin, 2028 yılına kadar 500 bin sosyal konut üretme hedefi doğrultusunda başlatacağı proje kapsamında yer alan kiralık konut uygulaması ilk etapta İstanbul'da hayata geçirilecek. Uygulama daha sonra diğer büyükşehirlerde de yaygınlaştırılacak.

KİRALIK KONTENJAN AYRILACAK

Devletin ev sahibi olacağı sistemde, TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek ve bu konuda yeni bir mekanizma oluşturulacak. İnşa edilecek her sosyal konut projesinde kiralık konutlar için özel kontenjan ayrılacak ve bu konutlar satışa sunulmayacak.

İstanbul'da başlatılacak proje kapsamında ilk etapta 10 binden fazla konutun kiralık olarak üretileceği belirtiliyor. Kurayla belirlenecek kiracılık sisteminde emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri, yeni evlenecek gençler ile üç çocuklu aileler öncelikli olacak.

Bu konutlar, piyasa şartlarının altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacak.

7 İLDE 319 KONUT İLE 197 İŞ YERİ SATIŞTA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, yedi ilde açık artırma yöntemiyle konut ve iş yeri satışı yapacak.

Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Mersin ve İzmir'de 2+1 ve 3+1 tiplerinde konut ve iş yerleri; İstanbul ve Samsun'da ise sadece iş yerleri olmak üzere toplam 319 konut ile 197 iş yeri açık artırmayla satışa sunulacak.

30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek müzayedelerde, alıcılar yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade avantajıyla ev veya iş yeri sahibi olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim fırsatı uygulanacak.