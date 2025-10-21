Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı

Kırşehir'de vefat eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi, defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken saldırıya uğradı.

POLİSİN YAKINLARINA SALDIRDILAR

4 ayrı araçtan inen saldırganlar, sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldırdı.

Saldırıda şahısların yumruklu saldırı anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANLAR OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Saldırı sonrası saldırganlar araçlarına binerek, şehir merkezine doğru kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki araçların çevresinde yaşanan arbede ve saldırganların vatandaşları darbettiği anlar yer alıyor.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.