HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret Kararnamesinin Kasım ayı sonuna kadar ilan edilmesi planlanmaktadır.

Atama ve Nakil Yönetmeliğine uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyen

Hakimlerin;

Mazeretlerini ve varsa dayanak belgeleri ile atanmak istedikleri yerleri ve müstemir yetki taleplerini 24 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden EK-1'de gösterilen şekilde "Hakimler için Atanma ve Müstemir Yetki Talebi" ekranının kullanılması suretiyle göndermeleri,

20 Ekim 2025 tarihinden önce mazeret taleplerini Genel Sekreterliğimize ulaştıran meslektaşlarımızın (mazeretlerine ilişkin dayanak belgelerini yeniden göndermeksizin) aynı yöntemle sadece müstemir yetki taleplerini bildirmeleri gerekmektedir.

Cumhuriyet savcılarının;

Mazeretlerini ve varsa dayanak belgeleri ile atanmak istedikleri yerleri 24 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden EK-2'de gösterilen şekilde "Cumhuriyet Savcıları için Atanma Talebi" ekranının kullanılması suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

20 Ekim 2025 tarihinden önce mazeret taleplerini Genel Sekreterliğimize ulaştıran meslektaşlarımızın tekrar talep göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın, Atanma ve Müstemir Yetki Talep Formları Genel Sekreterliğimize ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

24 Ekim 2025 tarihinden sonra atanma ve müstemir yetki talep ekranları kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi ile kişisel ve ailevi bilgilerin kontrol edilerek (medeni hal, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişikliklerin, talepte bulunmadan önce güncellenmesi önem arz etmektedir. Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-2: Cumhuriyet Savcıları için Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi