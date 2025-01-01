Son Dönemlerin Trend Diyeti

Beş ilde eğitime 1 gün ara verildi
Beş ilde eğitime 1 gün ara verildi
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Emeklilere bayram ikramiyesine zam EKK'de ele alınacak
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Ön raporda önemli tespitler: Kartalkaya'daki faciada sorumluluk kimde?
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Savunma Sanayinde yeni başarı! Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
Sağlık Bakanlığı 81 ilde denetime çıkıyor
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
AK Parti'nin yeni sloganı: Adında AK, Işığında İstikbal
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
Batıda sıcaklık artıyor, doğuda kar yağışı uyarısı
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
5510 sayılı kanun devlet memurlarını ikiye böldü
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Şimşek: Lira İyi Performans Gösteren Para Birimi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
Kargu İHA 10'dan Fazla Ülkeye İhraç Edildi
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Market fiyatı sitesi ilk günde yoğun ilgi gördü
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Bakan Tunç: CHP kurultayı soruşturuluyor
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Erdoğan: Egemen Bir Filistin Devleti'nin Kurulması Daha Fazla Geciktirilemez!
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Aci Ailesi, Eylem Tok ve Oğlunu Türkiye'de Bekliyor
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
Motosiklet ve bisiklet parçalarının ithalatına ek gözetim
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
İstanbul'da kiralar yüzde 45 arttı: En pahalı semtler
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
Meteoroloji Duyurdu: Kar ve Yağmur Etkili Olacak
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
İzmir'de dolandırıcılık çetelerine büyük operasyon
Türkmen gazı martta geliyor
Türkmen gazı martta geliyor
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! 5,1 ile sallandılar
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Hakimler ve savcıların yeni yerleri belli oldu
Beş ilde eğitime kar engeli
Beş ilde eğitime kar engeli
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
Bu sefer tersi oldu! Valilik kar tatili olmadığını açıkladı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
50 bine yakın market ürününün fiyatlarını karşılaştıran site açıldı
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz
Bakan Işıkhan'dan 657 DMK'de değişiklik sinyali: Adımları atıyoruz

Son Dönemlerin Trend Diyeti

Etobur beslenme tarzı gerçekten sağlıklı mı?

  1. Etobur diyet hakkındaki görüşlerini Fox News Digital'de paylaşan Norwitz, etobur diyetin C vitamini eksikliğine yol açabileceği ve bu durumun, iskorbüt riskini artırabileceği iddialarına karşı çıktı. Harvardlı araştırmacı, taze otla beslenmiş sığır etinde gram başına yaklaşık 25 mikrogram C vitamini bulunduğunu ve günde yaklaşık 2 kilo etle 18 miligram C vitamini alınabileceğini söyledi.

    Etobur diyet hakkındaki görüşlerini Fox News Digital'de paylaşan Norwitz, etobur diyetin C vitamini eksikliğine yol açabileceği ve bu durumun, iskorbüt riskini artırabileceği iddialarına karşı çıktı. Harvardlı araştırmacı, taze otla beslenmiş sığır etinde gram başına yaklaşık 25 mikrogram C vitamini bulunduğunu ve günde yaklaşık 2 kilo etle 18 miligram C vitamini alınabileceğini söyledi.

  2. Norwitz, bu miktarın günlük önerilen C vitamini ihtiyacının altında olduğunu ancak eksiklik veya iskorbüt riskine yol açmadığını belirtti.

    Norwitz, bu miktarın günlük önerilen C vitamini ihtiyacının altında olduğunu ancak eksiklik veya iskorbüt riskine yol açmadığını belirtti.

  3. Norwitz, etobur diyetin LDL (kötü) kolesterol ve ApoB seviyeleri üzerindeki etkisinin kişiden kişiye değiştiğini, bazı bireylerde bu seviyelerin azaldığını ancak birçok kişide herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti.

    Norwitz, etobur diyetin LDL (kötü) kolesterol ve ApoB seviyeleri üzerindeki etkisinin kişiden kişiye değiştiğini, bazı bireylerde bu seviyelerin azaldığını ancak birçok kişide herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti.

  4. Etobur beslenme tarzı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi de ele alan Norwitz, kalp sağlığı problemlerinde sadece kolesterolün değil, viseral yağ, insülin direnci, inflamasyon, trigliseritler ve HDL gibi birçok faktörün rol oynadığını söyledi. Bu faktörlerin, çok düşük karbonhidratlı diyetlerle iyileştirilebileceğini ve dolayısıyla etobur diyetin kalp hastalığı riskini artırmadığını vurguladı.

    Etobur beslenme tarzı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi de ele alan Norwitz, kalp sağlığı problemlerinde sadece kolesterolün değil, viseral yağ, insülin direnci, inflamasyon, trigliseritler ve HDL gibi birçok faktörün rol oynadığını söyledi. Bu faktörlerin, çok düşük karbonhidratlı diyetlerle iyileştirilebileceğini ve dolayısıyla etobur diyetin kalp hastalığı riskini artırmadığını vurguladı.

  5. Kırmızı etin bunamaya yol açtığını iddia eden son araştırmalara da karşı çıkan Norwitz, bu çalışmalarda sağlıklı yaşam tarzı faktörlerinin göz ardı edildiğini ve işlenmemiş kırmızı etin, bunama ile ilişkilendirilmediğini belirtti.

    Kırmızı etin bunamaya yol açtığını iddia eden son araştırmalara da karşı çıkan Norwitz, bu çalışmalarda sağlıklı yaşam tarzı faktörlerinin göz ardı edildiğini ve işlenmemiş kırmızı etin, bunama ile ilişkilendirilmediğini belirtti.

  6. BİLİM DÜNYASI İKİYE AYRILDI Dr. Marc Siegel, etobur diyetin yüksek kalorili ve protein açısından zengin olduğunu ancak doymuş yağların kalp sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Siegel, bunun yerine sebzeler, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan oluşan Akdeniz diyetini önerdi. Harvard mezunu Dr. Georgia Ede ise etobur diyetin, kronik kabızlık semptomlarını iyileştirdiğini belirterek, bu beslenme tarzının iddia edildiği kadar sağlıksız olmadığını savundu.

    BİLİM DÜNYASI İKİYE AYRILDI Dr. Marc Siegel, etobur diyetin yüksek kalorili ve protein açısından zengin olduğunu ancak doymuş yağların kalp sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Siegel, bunun yerine sebzeler, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan oluşan Akdeniz diyetini önerdi. Harvard mezunu Dr. Georgia Ede ise etobur diyetin, kronik kabızlık semptomlarını iyileştirdiğini belirterek, bu beslenme tarzının iddia edildiği kadar sağlıksız olmadığını savundu.