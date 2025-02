Son Dönemlerin Trend Diyeti

Etobur diyet hakkındaki görüşlerini Fox News Digital'de paylaşan Norwitz, etobur diyetin C vitamini eksikliğine yol açabileceği ve bu durumun, iskorbüt riskini artırabileceği iddialarına karşı çıktı. Harvardlı araştırmacı, taze otla beslenmiş sığır etinde gram başına yaklaşık 25 mikrogram C vitamini bulunduğunu ve günde yaklaşık 2 kilo etle 18 miligram C vitamini alınabileceğini söyledi.