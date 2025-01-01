Son Dönemlerin Trend Diyeti
Etobur beslenme tarzı gerçekten sağlıklı mı?
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Etobur diyet hakkındaki görüşlerini Fox News Digital'de paylaşan Norwitz, etobur diyetin C vitamini eksikliğine yol açabileceği ve bu durumun, iskorbüt riskini artırabileceği iddialarına karşı çıktı. Harvardlı araştırmacı, taze otla beslenmiş sığır etinde gram başına yaklaşık 25 mikrogram C vitamini bulunduğunu ve günde yaklaşık 2 kilo etle 18 miligram C vitamini alınabileceğini söyledi.
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Norwitz, bu miktarın günlük önerilen C vitamini ihtiyacının altında olduğunu ancak eksiklik veya iskorbüt riskine yol açmadığını belirtti.
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Norwitz, etobur diyetin LDL (kötü) kolesterol ve ApoB seviyeleri üzerindeki etkisinin kişiden kişiye değiştiğini, bazı bireylerde bu seviyelerin azaldığını ancak birçok kişide herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti.
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Etobur beslenme tarzı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi de ele alan Norwitz, kalp sağlığı problemlerinde sadece kolesterolün değil, viseral yağ, insülin direnci, inflamasyon, trigliseritler ve HDL gibi birçok faktörün rol oynadığını söyledi. Bu faktörlerin, çok düşük karbonhidratlı diyetlerle iyileştirilebileceğini ve dolayısıyla etobur diyetin kalp hastalığı riskini artırmadığını vurguladı.
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Kırmızı etin bunamaya yol açtığını iddia eden son araştırmalara da karşı çıkan Norwitz, bu çalışmalarda sağlıklı yaşam tarzı faktörlerinin göz ardı edildiğini ve işlenmemiş kırmızı etin, bunama ile ilişkilendirilmediğini belirtti.
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BİLİM DÜNYASI İKİYE AYRILDI Dr. Marc Siegel, etobur diyetin yüksek kalorili ve protein açısından zengin olduğunu ancak doymuş yağların kalp sağlığına zarar verebileceğini belirtti. Siegel, bunun yerine sebzeler, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlardan oluşan Akdeniz diyetini önerdi. Harvard mezunu Dr. Georgia Ede ise etobur diyetin, kronik kabızlık semptomlarını iyileştirdiğini belirterek, bu beslenme tarzının iddia edildiği kadar sağlıksız olmadığını savundu.