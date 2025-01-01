Son Dönemlerin Trend Diyeti

Etobur beslenme tarzı ve kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi de ele alan Norwitz, kalp sağlığı problemlerinde sadece kolesterolün değil, viseral yağ, insülin direnci, inflamasyon, trigliseritler ve HDL gibi birçok faktörün rol oynadığını söyledi. Bu faktörlerin, çok düşük karbonhidratlı diyetlerle iyileştirilebileceğini ve dolayısıyla etobur diyetin kalp hastalığı riskini artırmadığını vurguladı.