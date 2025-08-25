İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
Kumanya Kart İle Sofralara Bereket!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla

Kronik Sorunu Olmayan En İyi 5 Otomobil Açıklandı

Bakın sanayi yüzü görmeyen o modeller hangileri!

  Otomobil sahiplerinin en büyük endişelerinden biri, araçlarının beklenmedik bir arıza çıkarmasıdır. Maddi yük ve günlük hayatı aksatma potansiyeli taşıyan bu durum, alıcıları güvenilir ve dayanıklı modellere yöneltiyor. Yapılan son araştırmalar, dünyada en az arıza yapan otomobil markalarını ve bu markaların öne çıkan modellerini ortaya koyuyor.

  Toyota liderliğini koruyor

Japon otomotiv devi Toyota, güvenilirlik konusundaki itibarını bir kez daha kanıtlıyor. Uzun yıllardır minimum arıza oranıyla bilinen marka, özellikle motor ve şanzıman dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Toyota'nın bu başarısının arkasında, katı Japon mühendisliği standartları ve üretim kalitesi yatıyor.

    Japon otomotiv devi Toyota, güvenilirlik konusundaki itibarını bir kez daha kanıtlıyor. Uzun yıllardır minimum arıza oranıyla bilinen marka, özellikle motor ve şanzıman dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Toyota'nın bu başarısının arkasında, katı Japon mühendisliği standartları ve üretim kalitesi yatıyor.

  En çok tercih edilen Toyota modelleri:

Toyota Corolla: Dünyanın en çok satan otomobili olan Corolla, düşük yakıt tüketimi ve sağlam yapısıyla biliniyor.

Toyota RAV4: Kompakt SUV segmentinde yer alan RAV4, şehir içi ve uzun yolculuklarda güvenli performansıyla dikkat çekiyor.

    Toyota Corolla: Dünyanın en çok satan otomobili olan Corolla, düşük yakıt tüketimi ve sağlam yapısıyla biliniyor.

    Toyota RAV4: Kompakt SUV segmentinde yer alan RAV4, şehir içi ve uzun yolculuklarda güvenli performansıyla dikkat çekiyor.

  Honda ve Mazda güvenilirlik listesinde zirveyi zorluyor

Toyota'nın ardından listede Japon markaları Honda ve Mazda geliyor. Honda, özellikle dayanıklı motorları ve uzun ömürlü araçlarıyla tanınıyor. Markanın popüler modelleri Honda Civic ve Honda CR-V, arıza istatistiklerinde sık sık üst sıralarda yer alıyor.

    Toyota'nın ardından listede Japon markaları Honda ve Mazda geliyor. Honda, özellikle dayanıklı motorları ve uzun ömürlü araçlarıyla tanınıyor. Markanın popüler modelleri Honda Civic ve Honda CR-V, arıza istatistiklerinde sık sık üst sıralarda yer alıyor.

  Mazda ise sürüş keyfi ile sağlamlığı birleştiren bir vizyon sunuyor. Markanın Skyactiv teknolojisi, hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de motor dayanıklılığını üst seviyeye çıkarıyor. Mazda CX-5 ve Mazda 3 modelleri, düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

  Hyundai sürpriz yükselişiyle dikkat çekiyor

Son yıllarda güvenilirlik konusunda büyük atılımlar yapan Güney Koreli üretici Hyundai, listeye dördüncü sıradan giriyor. Geniş ürün gamı, uzun garanti süreleri ve uygun yedek parça maliyetleri Hyundai'yi cazip kılıyor. Hyundai Elantra ve Hyundai Tucson gibi modeller, yüksek üretim kalitesi ve mekanik sağlamlıklarıyla öne çıkıyor.

    Son yıllarda güvenilirlik konusunda büyük atılımlar yapan Güney Koreli üretici Hyundai, listeye dördüncü sıradan giriyor. Geniş ürün gamı, uzun garanti süreleri ve uygun yedek parça maliyetleri Hyundai'yi cazip kılıyor. Hyundai Elantra ve Hyundai Tucson gibi modeller, yüksek üretim kalitesi ve mekanik sağlamlıklarıyla öne çıkıyor.

  Arıza ihtimalleri: Rakamlar ne söylüyor?

Pazardaki araştırmalara göre, markaların arıza yapma ihtimalleri şu şekilde sıralanıyor:

Mazda: %17

    Pazardaki araştırmalara göre, markaların arıza yapma ihtimalleri şu şekilde sıralanıyor:

    Mazda: %17

  Mercedes: %25

  Toyota: %26

  Honda: %27

  Mitsubishi: %29

  Volvo: %30

  Nissan: %33

  Fiat: %34

25 Ağustos 2025