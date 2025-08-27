Dünyanın İlk Yapay Zekâlı Hiper Otomobili!
0?dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede
Dünyanın en prestijli otomotiv tasarım stüdyolarından Pininfarina, yükselen marka Vittori ile iş birliği yaparak Turbio adlı hiper otomobili tanıttı.
?Dünyanın ilk yapay zekâ destekli hiper otomobili? olarak duyurulan Turbio, 4 Ekim?de Miami?de görücüye çıkacak.
0?DAN 100 KM/SA HIZA 2,5 SANİYEDE ÇIKIYOR
Aracın merkezinde, ön aksta konumlandırılmış elektrik motoru ile eşleşen 6,8 litrelik V12 motor bulunuyor.
Bu güçlü kombinasyon toplamda 1.110 beygir güç üretiyor. Şirketin verilerine göre Turbio, 0?dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise henüz açıklanmadı.
YAPAY ZEKA VE 3D BASKI TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLDİ
Turbio?nun en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zekâ destekli gelişmiş 3D baskı teknikleriyle üretilen karbon ve titanyum bileşenlerden oluşan şasi ve gövdesi. Bu üretim yöntemi, araca hem son derece hafif bir yapı hem de özgün bir tasarım kazandırıyor.
İKONİK MARKALARIN İZLERİNİ TAŞIYOR
Tasarımında Alfa Romeo, Bugatti ve Lamborghini gibi markalardan esinlenilen model, at nalı şeklindeki ön ızgarası, ince farları, çift balonlu tavanı ve X biçimli arka farlarıyla dikkat çekiyor.
SADECE 50 ADET ÜRETİLECEK
Boyutları Lamborghini Revuelto ile benzerlik gösteren Turbio?dan yalnızca 50 adet üretilecek. Fiyat bilgisi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.