Dünyanın İlk Yapay Zekâlı Hiper Otomobili!

İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında

Dünyanın İlk Yapay Zekâlı Hiper Otomobili!

0?dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede

  1. Dünyanın en prestijli otomotiv tasarım stüdyolarından Pininfarina, yükselen marka Vittori ile iş birliği yaparak Turbio adlı hiper otomobili tanıttı.

    Dünyanın en prestijli otomotiv tasarım stüdyolarından Pininfarina, yükselen marka Vittori ile iş birliği yaparak Turbio adlı hiper otomobili tanıttı.

  2. ?Dünyanın ilk yapay zekâ destekli hiper otomobili? olarak duyurulan Turbio, 4 Ekim?de Miami?de görücüye çıkacak.

    ?Dünyanın ilk yapay zekâ destekli hiper otomobili? olarak duyurulan Turbio, 4 Ekim?de Miami?de görücüye çıkacak.

  3. 0?DAN 100 KM/SA HIZA 2,5 SANİYEDE ÇIKIYOR<p> Aracın merkezinde, ön aksta konumlandırılmış elektrik motoru ile eşleşen 6,8 litrelik V12 motor bulunuyor.

    0?DAN 100 KM/SA HIZA 2,5 SANİYEDE ÇIKIYOR

    Aracın merkezinde, ön aksta konumlandırılmış elektrik motoru ile eşleşen 6,8 litrelik V12 motor bulunuyor.

  4. Bu güçlü kombinasyon toplamda 1.110 beygir güç üretiyor. Şirketin verilerine göre Turbio, 0?dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise henüz açıklanmadı.

    Bu güçlü kombinasyon toplamda 1.110 beygir güç üretiyor. Şirketin verilerine göre Turbio, 0?dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise henüz açıklanmadı.

  5. YAPAY ZEKA VE 3D BASKI TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLDİ <p> Turbio?nun en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zekâ destekli gelişmiş 3D baskı teknikleriyle üretilen karbon ve titanyum bileşenlerden oluşan şasi ve gövdesi. Bu üretim yöntemi, araca hem son derece hafif bir yapı hem de özgün bir tasarım kazandırıyor.

    YAPAY ZEKA VE 3D BASKI TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLDİ

    Turbio?nun en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zekâ destekli gelişmiş 3D baskı teknikleriyle üretilen karbon ve titanyum bileşenlerden oluşan şasi ve gövdesi. Bu üretim yöntemi, araca hem son derece hafif bir yapı hem de özgün bir tasarım kazandırıyor.

  6. İKONİK MARKALARIN İZLERİNİ TAŞIYOR <p> Tasarımında Alfa Romeo, Bugatti ve Lamborghini gibi markalardan esinlenilen model, at nalı şeklindeki ön ızgarası, ince farları, çift balonlu tavanı ve X biçimli arka farlarıyla dikkat çekiyor.<p> SADECE 50 ADET ÜRETİLECEK <p> Boyutları Lamborghini Revuelto ile benzerlik gösteren Turbio?dan yalnızca 50 adet üretilecek. Fiyat bilgisi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

    İKONİK MARKALARIN İZLERİNİ TAŞIYOR

    Tasarımında Alfa Romeo, Bugatti ve Lamborghini gibi markalardan esinlenilen model, at nalı şeklindeki ön ızgarası, ince farları, çift balonlu tavanı ve X biçimli arka farlarıyla dikkat çekiyor.

    SADECE 50 ADET ÜRETİLECEK

    Boyutları Lamborghini Revuelto ile benzerlik gösteren Turbio?dan yalnızca 50 adet üretilecek. Fiyat bilgisi ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

27 Ağustos 2025