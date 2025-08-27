İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktı
Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kuruluyor
İki kurumda bazı çalışanlar, sözleşmeli personel yapılıyor
Doktor, Kıyafetini Beğenmediği Kadın Hastayı Muayene Etmedi! Soruşturma Başlatıldı
Yakıt ikmal gemisinde yangın çıktı
Benzine zam geldi
Özel yurtlarda yüzde 50'ye varan zam
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
15 yaşındaki çocuk bulduğu altınları polise teslim etti
'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiasına DMM'den yalanlama
Risk yüksek, sigorta yok: Her dört evden sadece birinde var!
Domateslerin çöpe döküldüğü markette Bakanlıktan denetim
'Doktor kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' iddiasına soruşturma
Türkiye'nin gururu KAAN, ABD basınında
İşte En Fazla Masraf Çıkartan Ucuz 2. El Arabalar

Uzmanlar uyardı: Ucuza alıp pişman olmayın!

  İkinci el otomobil piyasasında cazip fiyatlarıyla dikkat çeken bazı modeller, sahiplerine zamanla büyük masraflar çıkartarak adeta birer "para tuzağı" haline geliyor.

Uzmanlar, yalnızca satış fiyatına odaklanarak yapılan tercihlerin, uzun vadede ciddi finansal kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

  Cazip fiyatıyla aldatıyor, sonra cep yakıyor

Otomotiv uzmanlarına göre, ikinci el otomobil satın alırken yapılan en büyük hata yalnızca aracın fiyatına odaklanmak.

Kronik arızaları, pahalı bakım maliyetleri ve düşük ikinci el piyasa değeriyle bilinen bazı modeller, başlangıçta cazip görünse de sahiplerine pişmanlık yaşatıyor.

  Otomotiv uzmanları, ikinci el otomobil alırken yalnızca satın alma fiyatına değil, aracın kronik sorunlarına, servis geçmişine ve yedek parça maliyetlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca model hakkında kullanıcı yorumlarının incelenmesi ve aracın detaylı ekspertizden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

  İşte uzak durulması tavsiye edilen 5 model

  5. Chrysler Sebring (2001-2010)

Amerikan sedanı Sebring, heybetli görünümüne rağmen eski motor teknolojisi, sorunlu otomatik şanzımanı ve zor bulunan yedek parçalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'deki sınırlı servis ağı da aracı riskli hale getiriyor.

  4. Peugeot 307 (2001-2008)

Konforlu ve geniş iç hacmine rağmen, elektronik sistem arızaları, zayıf süspansiyonu ve sık sorun çıkaran otomatik şanzımanıyla "masraf çıkaran modeller" arasında yer alıyor.

  3. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

"Alman kalitesi" algısını zedeleyen bu nesil Passat, özellikle 2.0 TDI motorlarda kronik silindir kapağı sorunları ve yüksek yağ tüketimiyle biliniyor. DSG şanzımanın pahalı bakım maliyetleri de kullanıcıları zorluyor.

  2. Chevrolet Epica (2006-2011)

Geniş yapısı ve uygun fiyatına rağmen karmaşık motor ve şanzıman yapısı, yedek parçalarının nadir bulunması nedeniyle yüksek masraflara yol açıyor. Düşük ikinci el piyasası da cabası.

  1. Renault Laguna II (2001-2007)

Elektronik arızalarıyla meşhur olan Laguna II, yol bilgisayarı ve immobilizer sorunlarıyla kullanıcılarını sık sık servise yönlendiriyor. Ayrıca düşük iç mekan kalitesi ve paslanma problemleri de modelin bilinen zayıf yönleri arasında.

27 Ağustos 2025