İşte En Fazla Masraf Çıkartan Ucuz 2. El Arabalar

Cazip fiyatıyla aldatıyor, sonra cep yakıyor

Otomotiv uzmanlarına göre, ikinci el otomobil satın alırken yapılan en büyük hata yalnızca aracın fiyatına odaklanmak.

Kronik arızaları, pahalı bakım maliyetleri ve düşük ikinci el piyasa değeriyle bilinen bazı modeller, başlangıçta cazip görünse de sahiplerine pişmanlık yaşatıyor.