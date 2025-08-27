İşte En Fazla Masraf Çıkartan Ucuz 2. El Arabalar
Uzmanlar uyardı: Ucuza alıp pişman olmayın!
İkinci el otomobil piyasasında cazip fiyatlarıyla dikkat çeken bazı modeller, sahiplerine zamanla büyük masraflar çıkartarak adeta birer ?para tuzağı? haline geliyor.
Uzmanlar, yalnızca satış fiyatına odaklanarak yapılan tercihlerin, uzun vadede ciddi finansal kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Cazip fiyatıyla aldatıyor, sonra cep yakıyor
Otomotiv uzmanlarına göre, ikinci el otomobil satın alırken yapılan en büyük hata yalnızca aracın fiyatına odaklanmak.
Kronik arızaları, pahalı bakım maliyetleri ve düşük ikinci el piyasa değeriyle bilinen bazı modeller, başlangıçta cazip görünse de sahiplerine pişmanlık yaşatıyor.
Otomotiv uzmanları, ikinci el otomobil alırken yalnızca satın alma fiyatına değil, aracın kronik sorunlarına, servis geçmişine ve yedek parça maliyetlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca model hakkında kullanıcı yorumlarının incelenmesi ve aracın detaylı ekspertizden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
İşte uzak durulması tavsiye edilen 5 model
5. Chrysler Sebring (2001-2010)
Amerikan sedanı Sebring, heybetli görünümüne rağmen eski motor teknolojisi, sorunlu otomatik şanzımanı ve zor bulunan yedek parçalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye?deki sınırlı servis ağı da aracı riskli hale getiriyor.
4. Peugeot 307 (2001-2008)
Konforlu ve geniş iç hacmine rağmen, elektronik sistem arızaları, zayıf süspansiyonu ve sık sorun çıkaran otomatik şanzımanıyla ?masraf çıkaran modeller? arasında yer alıyor.
3. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)
?Alman kalitesi? algısını zedeleyen bu nesil Passat, özellikle 2.0 TDI motorlarda kronik silindir kapağı sorunları ve yüksek yağ tüketimiyle biliniyor. DSG şanzımanın pahalı bakım maliyetleri de kullanıcıları zorluyor.
2. Chevrolet Epica (2006-2011)
Geniş yapısı ve uygun fiyatına rağmen karmaşık motor ve şanzıman yapısı, yedek parçalarının nadir bulunması nedeniyle yüksek masraflara yol açıyor. Düşük ikinci el piyasası da cabası.
1. Renault Laguna II (2001-2007)
Elektronik arızalarıyla meşhur olan Laguna II, yol bilgisayarı ve immobilizer sorunlarıyla kullanıcılarını sık sık servise yönlendiriyor. Ayrıca düşük iç mekan kalitesi ve paslanma problemleri de modelin bilinen zayıf yönleri arasında.