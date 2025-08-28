Dünyanın En Hızlı Elektrikli Otomobili Oldu

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını
Tarihi komisyon 7. kez toplanıyor
Tarihi komisyon 7. kez toplanıyor
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Cevdet Yılmaz: KKM'nin maliyeti de faydası da oldu
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Beyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturma
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
İlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Bakanlıktan açıklama geldi: Gümrüksüz alışveriş kaldırılacak mı?
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Sahibi gözaltında: ASSAN Group'a bağlı şirketlere kayyım atandı!
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Kurtulmuş, Meclis'i 'Gazze' konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Erdoğan: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteli Oldu
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
TÜİK açıkladı: En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
Ali Yalçın: Bu sendika yasasıyla devam etmek mümkün değil
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
VGM'den çocuklar için alışveriş tadında kırtasiye yardımı
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Karahan: Enflasyon yıl sonunda tahmin aralığında kalacak
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Kapalıçarşı'da kaçak pırlanta operasyonu: 40 gözaltı
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk oldu
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Cumartesiye dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi
Kırtasiye ürünleri seçiminde standartlara uygunluk önerisi

Dünyanın En Hızlı Elektrikli Otomobili Oldu

BYD tarih yazdı...

  1. BYD'nin ultra lüks alt markası Yangwang, teknolojik becerisini sergileyerek yeni bir küresel elektrikli araç (EV) azami hız rekoru kırdı. BYD alt markasının bugün yaptığı açıklamaya göre, Yangwang U9 elektrikli süper otomobil mühendislik test aracı, Almanya'nın ATP test pistinde 472,41 km/s hıza ulaşarak, elektrikli araç azami hızı için yeni bir dünya rekoru kırdı.

    BYD'nin ultra lüks alt markası Yangwang, teknolojik becerisini sergileyerek yeni bir küresel elektrikli araç (EV) azami hız rekoru kırdı. BYD alt markasının bugün yaptığı açıklamaya göre, Yangwang U9 elektrikli süper otomobil mühendislik test aracı, Almanya'nın ATP test pistinde 472,41 km/s hıza ulaşarak, elektrikli araç azami hızı için yeni bir dünya rekoru kırdı.

  2. Rekor daha önce Aspark isimli bir firmanın modeline aitti. Aspark'ın SP 600 modeli, 8 Haziran'da gerçekleştirdiği test sürüşü ile Hırvat hiper otomobili Nevera'nın rekorunu (412 km/s) geride bırakmayı başarmıştı. Saatte 438.7 km hıza ulaşmayı başaran SP600, "Dünyanın en hızlı elektrikli aracı" rekorunu taşıyordu. Rekor daha önce, Hırvat otomobil üreticisi Rimac tarafından geliştirilen Nevera modeline aitti.. Rimac Nevera, 412 km/s maksimum hızıyla dünyanın en hızlı elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduruyordu. Rimac Nevera, dört bağımsız elektrik motoru sayesinde her bir tekerleğe ayrı güç aktararak çekiş gücü sunuyor ve motorları bin 914 beygir gücündeydi. BYD şimdi yeni modeliyle bu iki aracı geride bıraktı. 25 Şubat 2024'te Çin'de piyasaya sürülen iki koltuklu elektrikli süper otomobilin başlangıç &#8203;&#8203;fiyatı 1,68 milyon Yuan (234 bin 630 dolar). Her biri 240 kW tepe gücü sağlayan dört motora sahip olup, toplam tepe çıkışı 960 kW oldu.

    Rekor daha önce Aspark isimli bir firmanın modeline aitti. Aspark'ın SP 600 modeli, 8 Haziran'da gerçekleştirdiği test sürüşü ile Hırvat hiper otomobili Nevera'nın rekorunu (412 km/s) geride bırakmayı başarmıştı. Saatte 438.7 km hıza ulaşmayı başaran SP600, "Dünyanın en hızlı elektrikli aracı" rekorunu taşıyordu. Rekor daha önce, Hırvat otomobil üreticisi Rimac tarafından geliştirilen Nevera modeline aitti.. Rimac Nevera, 412 km/s maksimum hızıyla dünyanın en hızlı elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduruyordu. Rimac Nevera, dört bağımsız elektrik motoru sayesinde her bir tekerleğe ayrı güç aktararak çekiş gücü sunuyor ve motorları bin 914 beygir gücündeydi. BYD şimdi yeni modeliyle bu iki aracı geride bıraktı. 25 Şubat 2024'te Çin'de piyasaya sürülen iki koltuklu elektrikli süper otomobilin başlangıç ​​fiyatı 1,68 milyon Yuan (234 bin 630 dolar). Her biri 240 kW tepe gücü sağlayan dört motora sahip olup, toplam tepe çıkışı 960 kW oldu.

  3. 0-100 KM'YE 2.36 SANİYEDE ÇIKIYOR 1288 beygir güç ve 1680 Nm tork üreten güç aktarma organı, aracın 0'dan 100 km/s hıza 2.36 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Yangwang U9, Ağustos 2024'te pist testlerinde 375,12 km/s azami hıza ulaştı. İki ay sonra, Ekim ayında ise elektrikli süper otomobil 391,94 km/s azami hıza ulaştı.

    0-100 KM'YE 2.36 SANİYEDE ÇIKIYOR 1288 beygir güç ve 1680 Nm tork üreten güç aktarma organı, aracın 0'dan 100 km/s hıza 2.36 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Yangwang U9, Ağustos 2024'te pist testlerinde 375,12 km/s azami hıza ulaştı. İki ay sonra, Ekim ayında ise elektrikli süper otomobil 391,94 km/s azami hıza ulaştı.

  4. YÜKSEK HIZLI TRENİ GERİDE BIRAKIYOR Bu azami hız rekorları, Çin'in yüksek hızlı treninin 350 km/s hızını geride bırakıyor. Bu, sıradan insanların hava yolculuğu dışında deneyimleyebileceği en yüksek hız. Yangwang U9'un yeni hız rekorları daha güçlü motorlarından kaynaklanıyor olabilir. Yangwang, bu ayın başlarında, mevcut üretim modeliyle aynı konfigürasyona sahip, ancak her motorun güç çıkışı iki katına çıkarılmış dört motorla donatılmış yeni bir U9 varyantı için başvuruda bulundu. Yeni Yangwang U9'daki dört motorun her biri, mevcut üretim modelinin 240 kW'lık çıkışının 2,3 katı olan 555 kW'lık bir tepe gücü sağlıyor. Temmuz ayında altı adet U9 teslim edildi ve toplam teslimat sayısı 173'e ulaştı.

    YÜKSEK HIZLI TRENİ GERİDE BIRAKIYOR Bu azami hız rekorları, Çin'in yüksek hızlı treninin 350 km/s hızını geride bırakıyor. Bu, sıradan insanların hava yolculuğu dışında deneyimleyebileceği en yüksek hız. Yangwang U9'un yeni hız rekorları daha güçlü motorlarından kaynaklanıyor olabilir. Yangwang, bu ayın başlarında, mevcut üretim modeliyle aynı konfigürasyona sahip, ancak her motorun güç çıkışı iki katına çıkarılmış dört motorla donatılmış yeni bir U9 varyantı için başvuruda bulundu. Yeni Yangwang U9'daki dört motorun her biri, mevcut üretim modelinin 240 kW'lık çıkışının 2,3 katı olan 555 kW'lık bir tepe gücü sağlıyor. Temmuz ayında altı adet U9 teslim edildi ve toplam teslimat sayısı 173'e ulaştı.

28 Ağustos 2025