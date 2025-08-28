Dünyanın En Hızlı Elektrikli Otomobili Oldu
BYD tarih yazdı...
BYD'nin ultra lüks alt markası Yangwang, teknolojik becerisini sergileyerek yeni bir küresel elektrikli araç (EV) azami hız rekoru kırdı. BYD alt markasının bugün yaptığı açıklamaya göre, Yangwang U9 elektrikli süper otomobil mühendislik test aracı, Almanya'nın ATP test pistinde 472,41 km/s hıza ulaşarak, elektrikli araç azami hızı için yeni bir dünya rekoru kırdı.
Rekor daha önce Aspark isimli bir firmanın modeline aitti. Aspark'ın SP 600 modeli, 8 Haziran'da gerçekleştirdiği test sürüşü ile Hırvat hiper otomobili Nevera'nın rekorunu (412 km/s) geride bırakmayı başarmıştı. Saatte 438.7 km hıza ulaşmayı başaran SP600, "Dünyanın en hızlı elektrikli aracı" rekorunu taşıyordu. Rekor daha önce, Hırvat otomobil üreticisi Rimac tarafından geliştirilen Nevera modeline aitti.. Rimac Nevera, 412 km/s maksimum hızıyla dünyanın en hızlı elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduruyordu. Rimac Nevera, dört bağımsız elektrik motoru sayesinde her bir tekerleğe ayrı güç aktararak çekiş gücü sunuyor ve motorları bin 914 beygir gücündeydi. BYD şimdi yeni modeliyle bu iki aracı geride bıraktı. 25 Şubat 2024'te Çin'de piyasaya sürülen iki koltuklu elektrikli süper otomobilin başlangıç fiyatı 1,68 milyon Yuan (234 bin 630 dolar). Her biri 240 kW tepe gücü sağlayan dört motora sahip olup, toplam tepe çıkışı 960 kW oldu.
0-100 KM'YE 2.36 SANİYEDE ÇIKIYOR 1288 beygir güç ve 1680 Nm tork üreten güç aktarma organı, aracın 0'dan 100 km/s hıza 2.36 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Yangwang U9, Ağustos 2024'te pist testlerinde 375,12 km/s azami hıza ulaştı. İki ay sonra, Ekim ayında ise elektrikli süper otomobil 391,94 km/s azami hıza ulaştı.
YÜKSEK HIZLI TRENİ GERİDE BIRAKIYOR Bu azami hız rekorları, Çin'in yüksek hızlı treninin 350 km/s hızını geride bırakıyor. Bu, sıradan insanların hava yolculuğu dışında deneyimleyebileceği en yüksek hız. Yangwang U9'un yeni hız rekorları daha güçlü motorlarından kaynaklanıyor olabilir. Yangwang, bu ayın başlarında, mevcut üretim modeliyle aynı konfigürasyona sahip, ancak her motorun güç çıkışı iki katına çıkarılmış dört motorla donatılmış yeni bir U9 varyantı için başvuruda bulundu. Yeni Yangwang U9'daki dört motorun her biri, mevcut üretim modelinin 240 kW'lık çıkışının 2,3 katı olan 555 kW'lık bir tepe gücü sağlıyor. Temmuz ayında altı adet U9 teslim edildi ve toplam teslimat sayısı 173'e ulaştı.