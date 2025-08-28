'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Deprem Riski En Çok O İlçelerde Var!

İstanbul'da yaşayanlar dikkat...

  1. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ve depremi en fazla hissedecek ilçeler ve semtler belli oldu.

  2. "Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzman isim peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.

  Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor. 

 İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...

Beşiktaş

Ortaköy Dereboyu

İstinye çukuru

Tarabya çukuru

Üsküdar çukuru

    Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor. 

     İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...

    Beşiktaş

    Ortaköy Dereboyu

    İstinye çukuru

    Tarabya çukuru

    Üsküdar çukuru

  Beylerbeyi çukuru

Küçüksu çukuru

Paşabahçe-Beykoz çukuru

Salıpazarı

Ortaköy (dolgu olan kesimleri)

Tophane

    Beylerbeyi çukuru

    Küçüksu çukuru

    Paşabahçe-Beykoz çukuru

    Salıpazarı

    Ortaköy (dolgu olan kesimleri)

    Tophane

  Kasımpaşa

Güngören'in sahil kesimi

Kadıköy (Kurbağalıdere)

Moda (denize bakan kısmı)

Küçükyalı

    Kasımpaşa

    Güngören'in sahil kesimi

    Kadıköy (Kurbağalıdere)

    Moda (denize bakan kısmı)

    Küçükyalı

  Kartal (Atalar bölümü)

Tuzla (dere kısmı)

Dilovası

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)

    Kartal (Atalar bölümü)

    Tuzla (dere kısmı)

    Dilovası

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)

  Topkapı

Bakırköy

Bahçelievler

Merter

Şirinevler (bir kısmı)

Halkalı

    Topkapı

    Bakırköy

    Bahçelievler

    Merter

    Şirinevler (bir kısmı)

    Halkalı

  Nakkaşdere

Esenkent

Ömerli

Büyükçekmece Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı)

Selimpaşa

    Nakkaşdere

    Esenkent

    Ömerli

    Büyükçekmece Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı)

    Selimpaşa

  Silivri

Gümüşyaka

Kavaklı

Yakuplu

Esenyurt

    Silivri

    Gümüşyaka

    Kavaklı

    Yakuplu

    Esenyurt

  Avcılar

Ambarlı

Firuzköy

Küçükçekmece

Florya

Yeşilköy

    Avcılar

    Ambarlı

    Firuzköy

    Küçükçekmece

    Florya

    Yeşilköy

  Ataköy

Zeytinburnu

 - İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER...

Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)

Kanarya (Firuzköy kıyıları)

Esenkent

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)

Haramidere

    Ataköy

    Zeytinburnu

     - İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER...

    Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)

    Kanarya (Firuzköy kıyıları)

    Esenkent

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)

    Haramidere

  - İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER...

 Fatih

Zeytinburnu

Bakırköy Florya

Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi

Avcılar

Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri

Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi

Kumburgaz 

Silivri

    - İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER...

     Fatih

    Zeytinburnu

    Bakırköy Florya

    Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi

    Avcılar

    Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri

    Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi

    Kumburgaz 

    Silivri

28 Ağustos 2025