Deprem Riski En Çok O İlçelerde Var!
İstanbul'da yaşayanlar dikkat...
-
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ve depremi en fazla hissedecek ilçeler ve semtler belli oldu.
-
"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzman isim peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.
-
Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.
İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...
Beşiktaş
Ortaköy Dereboyu
İstinye çukuru
Tarabya çukuru
Üsküdar çukuru
-
Beylerbeyi çukuru
Küçüksu çukuru
Paşabahçe-Beykoz çukuru
Salıpazarı
Ortaköy (dolgu olan kesimleri)
Tophane
-
Kasımpaşa
Güngören'in sahil kesimi
Kadıköy (Kurbağalıdere)
Moda (denize bakan kısmı)
Küçükyalı
-
Kartal (Atalar bölümü)
Tuzla (dere kısmı)
Dilovası
Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)
-
Topkapı
Bakırköy
Bahçelievler
Merter
Şirinevler (bir kısmı)
Halkalı
-
Nakkaşdere
Esenkent
Ömerli
Büyükçekmece Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı)
Selimpaşa
-
Silivri
Gümüşyaka
Kavaklı
Yakuplu
Esenyurt
-
Avcılar
Ambarlı
Firuzköy
Küçükçekmece
Florya
Yeşilköy
-
Ataköy
Zeytinburnu
- İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER...
Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)
Kanarya (Firuzköy kıyıları)
Esenkent
Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)
Haramidere
-
- İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER...
Fatih
Zeytinburnu
Bakırköy Florya
Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi
Avcılar
Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri
Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi
Kumburgaz
Silivri