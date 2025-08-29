Dünyanın En İlginç Yasakları

10-SİNGAPUR- YASAKLAR ÜLKESİ "Kurallar ülkesi" olarak bilinen Singapur'da pek çok değişik yasak bulunuyor. Ancak bunlardan en bilineni sakız çiğneme yasağı, Bu yasak, özellikle sokakların temizliğini sağlamak ve kamu alanlarını korumak amacıyla getirilmiş. Hükümet, sakızın yerde atılma sorununu önlemek için sakız satışını ve tüketimini sıkı bir şekilde kontrol ediyor.