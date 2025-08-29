Dünyanın En İlginç Yasakları
Her ülkenin kendine özgü kuralları var. Ancak bazı yasaklar var ki duyanları şaşkına çeviriyor.
1. İTALYA- KAMUSAL ALANLARDA SOMURTMAK İtalya'nın Milano şehrinde kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlülükte olan bir yerel yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.
2-AVUSTRALYA-TEK BAŞINA AĞAÇ DİKMEK Bazı eyaletlerde, ağaç dikmek için belediyeden izin almak gerekiyor. Rastgele dikilen ağaçlar için ceza uygulanabiliyor.
3-İSVİÇRE-ÇAMAŞIR ASMAK Birçok İsviçre kasabasında çamaşırları ön bahçeye asmak veya görünür yerlerde bırakmak yasak. Estetik ve düzen anlayışıyla ilgili bir kural.
4-TAYLAND-AYAKKABI İLE TAPINAKLARA GİRMEK Tapınaklara girerken ayakkabı giymek kesinlikle yasak. Ziyaretçiler bu kurala uymak zorunda.
5-ALMANYA-PAZAR GÜNÜ ÇİM BİÇMEK Almanya?da birçok bölgede Pazar günleri sessizlik yasası uygulanıyor; çim biçmek, yüksek sesle çalışmak yasak.
6-KANADA-KAMUSAL ALANDA ÖRDEK BESLEMEK Bazı Kanada şehirlerinde kamusal alanlarda ördek beslemek cezaya tabii. Bunun amacı ekosistemi korumak.
7-FİNLANDİYA-KAMUSAL ALANDA ÇOK GÜLMEK YASAK DEĞİL AMA... Aslında resmî bir yasa yok, ama bazı şehirler geceleri aşırı gürültü ve bağırmayı cezalandırıyor.
8- FRANSA-ÇOCUKLARA İSİM VERİRKEN İZİN GEREKLİ Fransa?da çocuklara verilecek isimler devlet tarafından onaylanmak zorunda. ?Nutella? gibi markalardan isim alınması yasak.
9-ENDONEZYA-SARI RENKLİ CAM GÖZLÜK Sadece polis ve yetkililere özel bir uygulama; sıradan vatandaşlar için yasak.
10-SİNGAPUR- YASAKLAR ÜLKESİ "Kurallar ülkesi" olarak bilinen Singapur'da pek çok değişik yasak bulunuyor. Ancak bunlardan en bilineni sakız çiğneme yasağı, Bu yasak, özellikle sokakların temizliğini sağlamak ve kamu alanlarını korumak amacıyla getirilmiş. Hükümet, sakızın yerde atılma sorununu önlemek için sakız satışını ve tüketimini sıkı bir şekilde kontrol ediyor.