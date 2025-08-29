Hafızayı Ve Odaklanmayı Artıran 2 Kural
Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor
Dr. Chadha, ?Beyin en değerli varlığınız. Onu formda tutmak, sağlıklı bir zihin ve beden için kritik öneme sahip. Pahalı takviyeler ya da özel diyetler yerine, rutinlerinize ekleyeceğiniz basit alışkanlıklarla hafızanızı, odaklanmanızı ve yaratıcılığınızı artırabilirsiniz? dedi.
Doktor, günlük aktivitelerde baskın olmayan elin kullanılmasını öneriyor. Diş fırçalamak, yemek yemek, kapı veya kavanoz açmak, içecek karıştırmak ve yazı yazmak gibi rutinleri baskın olmayan elinizle yapmak beynin diğer yarısını aktif hale getiriyor. Instagram?da yaptığı paylaşımda Dr. Chadha, ?Başlangıçta zor ve can sıkıcı olabilir; bunda iyi olmayacaksınız. Ancak beyninizin karşı tarafını uyararak hafıza, konsantrasyon, yaratıcılık ve koordinasyon gibi bilişsel yetenekleri geliştirebilirsiniz? ifadelerini kullandı. Araştırmalar, baskın olmayan elin kullanımının beyin fonksiyonlarını artırdığını gösteriyor. Ayrıca bu yöntem, depresyon belirtilerini azaltma, stres kontrolünü artırma ve yaratıcı düşünceyi destekleme gibi faydalar da sağlıyor.
BULMACA VE ZİHİNSEL OYUNLAR Dr. Chadha, beyin sağlığını desteklemenin ikinci yolunun ise bulmaca çözmek olduğunu vurguluyor. Sudoku, bulmaca veya solitaire gibi oyunların haftada en az iki-üç kez yapılması öneriliyor. ?Telefon veya diğer cihazlardan uzak durun. Bunun yerine bulmaca kitabı, gazete bulmacası ya da bir deste kart kullanın. Bu aktiviteler problem çözme yeteneğinizi artırmakla kalmaz, sabrınızı da geliştirir? diyen Dr. Chadha, farklı bulmaca türlerini birleştirerek beynin her iki tarafını da çalıştırmanın kısa süreli hafızayı güçlendirdiğini ve stresi azalttığını belirtti.
Araştırmalar, düzenli olarak bulmaca çözmenin yaşlanma sürecindeki hafıza kaybını geciktirdiğini ortaya koyuyor. Bir çalışma, bu tür zihinsel aktivitelerin hafıza kaybını ortalama 2,5 yıl ötelediğini gösteriyor.
Dr. Chadha, ?Bir dahaki sefere alışverişe çıktığınızda, beyninizi harekete geçirmek için bulmaca veya masa oyunlarını tercih edin? diyerek okuyuculara pratik bir tavsiyede bulund