TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Hafızayı Ve Odaklanmayı Artıran 2 Kural

Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor

  1. Dr. Chadha, ?Beyin en değerli varlığınız. Onu formda tutmak, sağlıklı bir zihin ve beden için kritik öneme sahip. Pahalı takviyeler ya da özel diyetler yerine, rutinlerinize ekleyeceğiniz basit alışkanlıklarla hafızanızı, odaklanmanızı ve yaratıcılığınızı artırabilirsiniz? dedi.

  2. Doktor, günlük aktivitelerde baskın olmayan elin kullanılmasını öneriyor. Diş fırçalamak, yemek yemek, kapı veya kavanoz açmak, içecek karıştırmak ve yazı yazmak gibi rutinleri baskın olmayan elinizle yapmak beynin diğer yarısını aktif hale getiriyor. Instagram?da yaptığı paylaşımda Dr. Chadha, ?Başlangıçta zor ve can sıkıcı olabilir; bunda iyi olmayacaksınız. Ancak beyninizin karşı tarafını uyararak hafıza, konsantrasyon, yaratıcılık ve koordinasyon gibi bilişsel yetenekleri geliştirebilirsiniz? ifadelerini kullandı. Araştırmalar, baskın olmayan elin kullanımının beyin fonksiyonlarını artırdığını gösteriyor. Ayrıca bu yöntem, depresyon belirtilerini azaltma, stres kontrolünü artırma ve yaratıcı düşünceyi destekleme gibi faydalar da sağlıyor.

  3. BULMACA VE ZİHİNSEL OYUNLAR Dr. Chadha, beyin sağlığını desteklemenin ikinci yolunun ise bulmaca çözmek olduğunu vurguluyor. Sudoku, bulmaca veya solitaire gibi oyunların haftada en az iki-üç kez yapılması öneriliyor. ?Telefon veya diğer cihazlardan uzak durun. Bunun yerine bulmaca kitabı, gazete bulmacası ya da bir deste kart kullanın. Bu aktiviteler problem çözme yeteneğinizi artırmakla kalmaz, sabrınızı da geliştirir? diyen Dr. Chadha, farklı bulmaca türlerini birleştirerek beynin her iki tarafını da çalıştırmanın kısa süreli hafızayı güçlendirdiğini ve stresi azalttığını belirtti.

  4. Araştırmalar, düzenli olarak bulmaca çözmenin yaşlanma sürecindeki hafıza kaybını geciktirdiğini ortaya koyuyor. Bir çalışma, bu tür zihinsel aktivitelerin hafıza kaybını ortalama 2,5 yıl ötelediğini gösteriyor.

  5. Dr. Chadha, ?Bir dahaki sefere alışverişe çıktığınızda, beyninizi harekete geçirmek için bulmaca veya masa oyunlarını tercih edin? diyerek okuyuculara pratik bir tavsiyede bulund

29 Ağustos 2025