TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Aynı Rüyamdaki Gibi!

Kim Milyoner Olmak İster?de veda eden yarışmacı izleyenleri şaşırtt

  1. ATV?nin sevilen bilgi yarışması ?Kim Milyoner Olmak İster??, bu akşamki bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılardan Cemal Arda Ermutlu, seyirci jokerini kullandıktan sonra soruya yanlış cevap vererek elendi. Ancak yarışmacının, ?Her şey rüyamda gördüğüm gibiydi? sözleri programa damga vurdu. İşte o anlar, ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

  2. Yarışmaya katılan Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.

  3. 50 bin TL'lik baraj sorusunda yarışmacının karşısına, "Can Yücel'in 'Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa/ Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi' dizeleriyle başlayan ünlü şiirin adı hangisidir?" sorusu çıktı.

  4. Yarışmacı, soruda seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 55'i 'A- Hüzün Seddi' cevabını verdi.

  5. Ancak doğru cevap 'C- Sevgi Duvarı' olarak açıklanınca yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.

  6. Elenen yarışmacı, "Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu" ifadelerini kullandı.

  7. Yarışmacı, 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

29 Ağustos 2025