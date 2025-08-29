Aynı Rüyamdaki Gibi!
Kim Milyoner Olmak İster?de veda eden yarışmacı izleyenleri şaşırtt
-
ATV?nin sevilen bilgi yarışması ?Kim Milyoner Olmak İster??, bu akşamki bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılardan Cemal Arda Ermutlu, seyirci jokerini kullandıktan sonra soruya yanlış cevap vererek elendi. Ancak yarışmacının, ?Her şey rüyamda gördüğüm gibiydi? sözleri programa damga vurdu. İşte o anlar, ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
-
Yarışmaya katılan Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi.
-
50 bin TL'lik baraj sorusunda yarışmacının karşısına, "Can Yücel'in 'Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa/ Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi' dizeleriyle başlayan ünlü şiirin adı hangisidir?" sorusu çıktı.
-
Yarışmacı, soruda seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 55'i 'A- Hüzün Seddi' cevabını verdi.
-
Ancak doğru cevap 'C- Sevgi Duvarı' olarak açıklanınca yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.
-
Elenen yarışmacı, "Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu" ifadelerini kullandı.
-
Yarışmacı, 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti.