Aynı Rüyamdaki Gibi!

ATV?nin sevilen bilgi yarışması ?Kim Milyoner Olmak İster??, bu akşamki bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılardan Cemal Arda Ermutlu, seyirci jokerini kullandıktan sonra soruya yanlış cevap vererek elendi. Ancak yarışmacının, ?Her şey rüyamda gördüğüm gibiydi? sözleri programa damga vurdu. İşte o anlar, ekran başındaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.