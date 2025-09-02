Milyoner'de 200 Bin TL'lik Soru Sosyal Medyayı Salladı:
Norveç'in gözbebeği Bergen mi Güllü mü?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümünde yer alan soruyla izleyenleri ekran başına topladı. 200 bin TL değerindeki "Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorunun hem seçenekleri hem de yanıtı sosyal medyaya damga vurdu.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olarak adından söz ettiren "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla gündeme geliyor.
Spordan sanata, tarihten matematiğe birçok alanda soruların yer aldığı yarışma programında büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar adeta ter döküyor.
Sevilen yarışma programının son bölümünde yaşananlar ise sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde yarışan Tuğçe Kurt, hem performansı hem de açtırdığı 200 bin TL değerindeki soruyla izleyenleri ekran başına kilitledi.
Heyecanlı olmasına rağmen ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran genç yarışmacı, dokuzuncu soruyu da açtırmaya hak kazandı.
"Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" şeklindeki 200 bin TL değerindeki 9. soruyu gören yarışmacı seçenekler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
"A- Güllü", "B- Kibariye", "C- Bergen" ve "D- Dilberay" seçenekleri hem izleyenleri hem de yarışmacıyı güldürdü.
Şıklar arasında uzun bir süre düşünen yarışmacı, C şıkkında karar kıldı.
Doğru yanıt ise C şıkkı Bergen çıkınca yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadı.