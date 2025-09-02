Milyoner'de 200 Bin TL'lik Soru Sosyal Medyayı Salladı:

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümünde yer alan soruyla izleyenleri ekran başına topladı. 200 bin TL değerindeki "Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorunun hem seçenekleri hem de yanıtı sosyal medyaya damga vurdu.