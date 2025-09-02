Milyoner'de 200 Bin TL'lik Soru Sosyal Medyayı Salladı:

Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü

Milyoner'de 200 Bin TL'lik Soru Sosyal Medyayı Salladı:

Norveç'in gözbebeği Bergen mi Güllü mü?

  1. ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümünde yer alan soruyla izleyenleri ekran başına topladı. 200 bin TL değerindeki "Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorunun hem seçenekleri hem de yanıtı sosyal medyaya damga vurdu.

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümünde yer alan soruyla izleyenleri ekran başına topladı. 200 bin TL değerindeki "Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorunun hem seçenekleri hem de yanıtı sosyal medyaya damga vurdu.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olarak adından söz ettiren "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla gündeme geliyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olarak adından söz ettiren "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç soru ve yarışmacılarla gündeme geliyor.

  3. Spordan sanata, tarihten matematiğe birçok alanda soruların yer aldığı yarışma programında büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar adeta ter döküyor.

    Spordan sanata, tarihten matematiğe birçok alanda soruların yer aldığı yarışma programında büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar adeta ter döküyor.

  4. Sevilen yarışma programının son bölümünde yaşananlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

    Sevilen yarışma programının son bölümünde yaşananlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

  5. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde yarışan Tuğçe Kurt, hem performansı hem de açtırdığı 200 bin TL değerindeki soruyla izleyenleri ekran başına kilitledi.

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde yarışan Tuğçe Kurt, hem performansı hem de açtırdığı 200 bin TL değerindeki soruyla izleyenleri ekran başına kilitledi.

  6. Heyecanlı olmasına rağmen ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran genç yarışmacı, dokuzuncu soruyu da açtırmaya hak kazandı.

    Heyecanlı olmasına rağmen ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran genç yarışmacı, dokuzuncu soruyu da açtırmaya hak kazandı.

  7. "Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" şeklindeki 200 bin TL değerindeki 9. soruyu gören yarışmacı seçenekler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    "Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" şeklindeki 200 bin TL değerindeki 9. soruyu gören yarışmacı seçenekler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

  8. "A- Güllü", "B- Kibariye", "C- Bergen" ve "D- Dilberay" seçenekleri hem izleyenleri hem de yarışmacıyı güldürdü.

    "A- Güllü", "B- Kibariye", "C- Bergen" ve "D- Dilberay" seçenekleri hem izleyenleri hem de yarışmacıyı güldürdü.

  9. Şıklar arasında uzun bir süre düşünen yarışmacı, C şıkkında karar kıldı.

    Şıklar arasında uzun bir süre düşünen yarışmacı, C şıkkında karar kıldı.

  10. Doğru yanıt ise C şıkkı Bergen çıkınca yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadı.

    Doğru yanıt ise C şıkkı Bergen çıkınca yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadı.

2 Eylül 2025